Lei è la mamma di un colosso della tv: “Due gocce d’acqua”, la somiglianza è impressionante

La donna nella foto è la mamma di un personaggio molto famoso in tv, è quasi impossibile non capire di chi si tratta vista la somiglianza.

In questa foto amarcord c’è una bellissima signora che è la madre di un personaggio molto famoso della televisione, in braccio a lei c’è proprio quest’importante volto. Sono davvero due gocce d’acqua al punto che è quasi difficile non indovinare di chi è la madre questa donna affascinante. Lo scatto, infatti, ha scatenato subito i tanti fan in rete.

Quando la somiglianza è tale è impossibile non riconoscere di chi sia la madre, si tratta di un personaggio molto noto, protagonista di uno dei programmi di Maria De Filippi più amato, recentemente anche al centro del gossip per via della sua relazione. Capito di chi si tratta?

In foto c’è la madre di un personaggio famoso, chi è?

La donna nella foto amarcord è la madre di Elena D’Amario e in braccio c’è proprio la ballerina professionista della scuola di Amici quando era solo una bambina. È stata lei a condividere questo tenerissimo scatto della sua mamma. Allo scatto Elena ha aggiunto una tenerissima dedica: “Ti amo incondizionatamente“.

Praticamente la madre della D’Amario è la sua fotocopia oggi, hanno lo stesso volto, lo stesso sorriso e le stesse espressioni. Quando si dice “tale madre, tale figlia”, lo sanno bene Elena e la sua mamma, che sembrano la stessa persona. La D’Amario recentemente era tornata al centro del gossip per via di una presunta rottura con Massimiliano Caiazzo.

Da tempo aveva una relazione con l’attore di Mare Fuori e negli ultimi tempi i due erano apparsi distanti sui social, salvo poi ricomparire assieme in una foto pubblicata da un fan. A parlare spesso della loro storia è Deianira Marzano che ha sottolineato come siano molto riservati e anche in occasione delle ultime indiscrezioni che li riguardano, entrambi hanno preferito non dire nulla e non rispondere alle voci su di loro.

Ad ogni modo pare che stiano felicemente assieme, dunque, se anche una crisi c’è stata sembra che sia superata. La D’Amario è un personaggio televisivo molto amato e adesso potrebbe diventare una insegnante della scuola di Amici, programma che l’ha resa famosa. Sono queste le ultime indiscrezioni sulla sua vita professionale, se così fosse la decisione di Maria De Filippi potrebbe piacere molto al pubblico. Staremo a vedere.