Ferro da stiro, a pulire la caldaia in pochi ci pensano: come riuscirci in maniera facile e veloce

Come pulire la caldaia del ferro da stiro in modo semplice: così la stiratura sempre sempre perfetta, ecco come procedere.

Un ferro da stiro che funzioni in maniera impeccabile necessita di una certa manutenzione nel corso del tempo. Questo perché, come qualsiasi elettrodomestico che adoperiamo in ambito casalingo, ha bisogno di una doverosa pulizia di tanto in tanto per liberare il serbatoio da possibili tracce di calcare che possono intaccare i tessuti e deteriorarli, minando così il risultato della stiratura che non sarà ahimè perfetta.

Il calcare che può formarsi all’interno della caldaia può essere infatti la causa scatenante di diversi problemi che da lì a poco potrebbero presentarsi. La sua formazione è ovviamente dovuta alla presenza di acqua all’interno del serbatoio. Questa, sottoposta a una certa temperatura quando la caldaia si riscalda, deposita sul fondo sali di calcio che poi ristagnano.

Pulire la caldaia del ferro da stiro non è mai stato così semplice

La presenza di calcare non è affatto buona: questa può minare lo stato e il funzionamento della caldaia e del ferro da stiro annesso. Come fare quindi per effettuare una pulizia semplice e senza sforzo? Se non siamo provvisti di caldaie e ferri da stiro di ultima generazione, dotati di particolari sistemi utili a prevenire la formazione di calcare all’interno, allora sarà doveroso agire manualmente e tempestivamente affinché si impedisca la formazione di questo residuo.

Tra i fatidici ‘rimedi della nonna‘ che accorrono in nostro aiuto, ne troviamo infatti uno utile ed economico che può davvero fare al caso nostro: parliamo di una soluzione a base di acqua ed aceto. Come sappiamo infatti, l’aceto ha proprietà naturali in grado di sciogliere i residui di questo sale.

Affinché la pulizia si dica minuziosa, è necessario riempire il serbatoio della caldaia nelle stesse quantità di acqua ed aceto. A questo punto, basterà accendere la caldaia (quindi inserire la spina in corrente) e attendere che riscaldi. Quando la spia della caldaia si sarà spenta, vorrà dire che l’acqua all’interno ha raggiunto la temperatura, per cui potremo lasciar fuoriuscire il vapore acqueo dal ferro da stiro fino a liberarlo completamente.

Al termine di questa operazione non dovremo fare altro se non staccare la spina e attendere che il ferro da stiro raffreddi completamente per poi svuotare la caldaia dei possibili residui rimasti. Eventualmente, sarà necessario ripetere questi passaggi un altro paio di volte prima di poter dire che il serbatoio sia completamente libero dal calcare, ma al termine di questa operazione il risultato sarà incredibile!