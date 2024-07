My home my destiny, la decisione di Zeynep: Mehdi distrutto

My home my destiny, anticipazioni nuove puntate: Zeynep prenderà una decisione molto importante che sconvolgerà Mehdi.

La seconda stagione di My home my destiny sta catturando l’attenzione dei telespettatori con una trama ricca di colpi di scena. Di recente Zeynep, dopo essere stata licenziata dal lavoro che aveva appena trovato, è stata richiamata per essere nuovamente assunta. La giovane è rimasta piacevolmente sorpresa, ma non sa che Baris in realtà è intervenuto e ha cambiato idea, in seguito al video che Mehdi gli ha inviato.

Quest’ultimo gli ha infatti mostrato il filmato del giorno della laurea di sua moglie, quando ha raccontato la sua difficile storia, divisa tra due mamme e con un passato colpito da numerosi dolori. È quindi rientrata al suo posto, dove si sta impegnando al massimo per poter conquistare la stima del suo capo e dei suoi colleghi.

Anticipazioni My home my destiny: Mehdi sarà distrutto dopo la scelta di sua moglie

A casa, però, la situazione continua ad essere abbastanza complicata, soprattutto in seguito all’aggressione di Mehdi ai danni di Burat. Nelle prossime puntate ci saranno sviluppi importanti nella trama: in particolare Zeynep prenderà una decisione che spiazzerà suo marito.

Nelle nuove puntate di My Home my destiny– secondo le anticipazioni- Zeynep deciderà di lasciare la casa di Mehdi e di affittare un appartamento insieme a sua mamma Sakine e a sua mamma Nermin. La scelta della giovane arriverà in seguito al comportamento di suo marito che, geloso del tempo che passava a lavoro ma soprattutto per la vicinanza di Baris, l’aveva chiusa in casa per non farla uscire.

Ma lei non si era data per vinta e, dopo aver rotto la porta con un attrezzo da lavoro, era riuscita a scappare per andare nello studio. Dopo l’addio di Zeynep Mehdi si mostrerà parecchio dispiaciuto e soprattutto si lascerà andare al dolore dato che ha capito il suo errore e vorrebbe riavere sua moglie a casa.

Dopo aver parlato con Nuh, che cercherà di farlo ragionare, dicendogli che non può trattare sua moglie in quel modo, deciderà di recarsi da lei. Andrà direttamente in ufficio e sarà parecchio sorpreso dall’atteggiamento di Zeynep. Quest’ultima, infatti, lo presenterà a tutti i suoi colleghi come suo marito.

Solo che, nonostante questo piccolo passo dell’uomo nei suoi confronti, si mostrerà ormai decisa nella sua scelta e non vorrà più tornare a casa. È sempre più convinta di dover iniziare una nuova vita, lontana dal suo vecchio quartiere e insieme alle sue due mamme.