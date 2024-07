Mare e costumi da bagno, occhio a non rovinarli: come igienizzarli senza rischi

Il caldo è arrivato e con lui anche i primi bagni al mare o in piscina. Ma come si lavano i costumi in modo corretto? Ecco la risposta!

L’estate è bella perché ci permette di passare maggior tempo con le persone alle quali vogliamo bene. Ma non solo, è quella stagione dove il relax passa per una spiaggia o per una piscina. In quel momento ci godiamo il posto e facciamo mille bagni.

Sia al mare con l’acqua salata che in piscina con il cloro. Ecco quindi che il nostro costume viene messo a dura prova. Ma non vi dovete preoccupare perché oggi vi sveliamo il segreto per lavarli senza rischi. Sei curiosa? Continua a leggere e prendi appunti!

Costumi da bagno perfetti ed igienizzati? Ecco la soluzione

Indipendentemente se il nostro costume è intero, bikini, semplice o con delle applicazioni bisogna lavarlo nel modo corretto per evitare che si rovini prima della fine dell’estate. È un capo che indossiamo praticamente tutti i giorni, o quasi. Dobbiamo cercare di proteggere le sue fibre senza troppa fatica. Ecco perché come prima cosa, dopo aver fatto il bagno, che sia al mare o in piscina, è bene fare una doccia veloce per eliminare tutto.

Ottimo, una volta tolto il costume, è quello di passarlo sotto l’acqua fredda, allargandolo delicatamente per eliminare tutto. Lasciamolo poi in ammollo, questa volta con acqua tiepida, per circa trenta minuti. Trascorso questo tempo strizziamolo e lasciamolo asciugare.

Quando è asciutto spazzoliamolo in modo delicato e prima di procedere al lavaggio vero e proprio leggiamo con attenzione l’etichetta dove vengono riportare le istruzioni da seguire. Specialmente se hanno decorazioni attaccate. Ma se il costume si è macchiato con la crema solare cosa possiamo fare?

In questo caso andiamo in cucina e prendiamo il bicarbonato di sodio e l’aceto. Mettiamoli direttamente sulla macchia e lasciamo in posa per circa quindici minuti. Altra soluzione è metterli in ammollo con gli stessi ingredienti di prima. Piccola precisazione, il bicarbonato è perfetto per i costumi bianchi.

L’aceto per quelli colorati. Se vogliamo poi dare una lunga vita al nostro costume è sempre meglio lavarli a mano. Riempiamo una bacinella con acqua tiepida ed uniamo il sapone per capi delicati. Massaggiamo il nostro costume e lasciamo in ammollo per un’ora, come minimo.

Trascorso questo tempo non strizziamoli ma stendiamoli direttamente all’ombra. È bene che non stiano a contatto diretto con il sole, perché quelli bianchi si possono ingiallire mentre quelli colorati perdere colore. Ogni 5/6 lavaggi, poi, mettiamoli in lavatrice. Utilizziamo sempre un programma delicato a freddo e senza centrifuga.

Possiamo anche lavarli dentro una federa oppure negli appositi sacchetti per l’intimo. Seguendo tutti questi piccoli consigli avrai dei costumi perfetti per tantissimo tempo, non male non trovi?