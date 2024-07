Le 6 serie TV più attese e le date d’uscita

State aspettando con ansia l’uscita della vostra serie tv preferita, ma non sapete quando avverrà? Ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo

Uno degli aspetti più difficili da affrontare se si è amanti delle serie tv è l’attesa prima dell’uscita della nuova stagione. I giorni, i mesi, e, in alcuni casi, addirittura gli anni che precedono il rilascio di una nuova serie o di una nuova stagione sono, infatti, sempre costellati di teorie, ipotesi e, naturalmente, spasmodica attesa. Il 2024, inoltre, sarà un anno ricco di novità da questo punto di vista, e moltissimi fan in tutto il mondo non vedono l’ora di potersi sedere davanti la tv per godersi tutto d’un fiato gli avvenimenti della loro serie preferita. Ma quali sono le date d’uscita delle serie più amate? Ecco cosa c’è da sapere.

Quando uscirà Umbrella Academy 4? E Stranger Things 5? Ecco la risposta

Con il passare degli anni le piattaforme di streaming hanno sempre più conquistato gli appassionati di serie tv di tutto il mondo. Con la sempre più elevata quantità di contenuti rilasciati, però, risulta essere difficile tenere il conto e rimanere aggiornati sulle date di uscita delle nuove stagioni. Molte persone, invece, cercano ogni giorni aggiornamenti sulle date di uscita, in modo tale da essere sicuri di non perdere tempo e scoprire come va a finire la loro serie tv preferita. Per tutte queste persone, in questo articolo faremo il punto sulle nuove stagioni di serie di successo che usciranno nei prossimi mesi.

The Umbrella Academy 4, 8 agosto 2024

Ad agosto su Netflix arriva la stagione conclusiva di una delle serie fantasy più amate dal pubblico: The Umbrella Academy, la serie supereroistica con Elliot Page, basata sui fumetti creati da Gerard Way e illustrati da Gabriel Bá per Dark Horse Comics. Cosa riserverà il capitolo finale di questo avvincente titolo? I fratelli Hargreeves sono stati separati dopo l’epico scontro all’Hotel Oblivion, che ha causato un reset della loro linea temporale. Senza più i loro poteri, devono ora difendersi individualmente e affrontare nuove sfide nella loro vita, ognuno con esiti diversi. Tuttavia, le peculiarità del loro inquietante nuovo mondo si rivelano troppo significative per essere ignorate a lungo. Il padre Reginald, riapparso e al comando di un impero potente e sinistro, è ora sotto gli occhi di tutti. Nel frattempo, una misteriosa organizzazione chiamata i Custodi organizza incontri clandestini, convinta che la realtà in cui vivono sia una menzogna e che un confronto finale sia imminente. Mentre queste nuove forze si scontrano tra loro, i membri dell’Umbrella Academy devono riunirsi una volta per tutte, rischiando di disturbare la fragile pace che hanno faticosamente conquistato, per risolvere definitivamente la situazione.

Emily in Paris 4, 15 agosto 2024

Ad agosto torna anche Lily Collins in una delle serie romantiche più amate di Netflix: Emily in Paris. Arriva il quarto capitolo della commedia romantica ambientata nella Ville Lumière, dopo quasi due anni dal finale della terza stagione, e ci saranno molte novità. Emily è sconvolta dagli eventi scioccanti al disastroso matrimonio di Camille e Gabriel: la giovane è divisa tra due uomini, ma ora la ex di Gabriel è incinta, confermando i peggiori timori di Alfie su di lei e lo chef. Sul fronte lavorativo, Sylvie affronta un dilemma spinoso dal passato per salvare il suo matrimonio, mentre il team dell’Agence Grateau deve gestire cambiamenti di personale. Mindy e la sua band si preparano per l’Eurovision, ma devono fare i conti con problemi finanziari. L’intesa tra Emily e Gabriel è evidente mentre collaborano per raggiungere l’ambizioso obiettivo della stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere fine ai loro sogni.

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2, 29 agosto

I fan appassionati de Il Signore degli Anelli hanno motivo di gioire. Non solo è in arrivo un reboot della serie di film – discutibile la loro utilità – ma quest’anno, nel mese di agosto, è prevista anche una nuova stagione de Gli Anelli del Potere su Prime Video. Amazon e il pubblico possono essere fiduciosi, considerando il grande successo numerico della stagione precedente, una delle serie televisive più costose di sempre. Questa nuova stagione si svolgerà durante la Seconda Era dell’universo tolkieniano e esplorerà le prime avventure di personaggi iconici come Galadriel, interpretata da Morfydd Clark, Elrond, interpretato da Robert Aramayo, e l’ascesa di Sauron, il Signore Oscuro, interpretato da Charlie Vickers.

The Penguin, autunno 2024

Colin Farrell tornerà a indossare le protesi per reinterpretare il ruolo del potente signore del crimine di Gotham, già visto in The Batman del 2022. La serie esplorerà dettagliatamente l’ascesa di Oswald Cobblepot ai vertici della malavita cittadina e sarà composta da otto episodi. Al momento, ci sono poche informazioni sulla serie, ma come si sa, le ombre sono compagne dei criminali. Inizialmente prevista per l’inizio del 2024, l’uscita di The Penguin è stata posticipata a causa degli scioperi degli attori che hanno paralizzato Hollywood, bloccando ogni produzione per sei mesi nel 2023. Un’anteprima su Max, vista nel novembre dello stesso anno, fa pensare che il criminale farà il suo ritorno sullo schermo entro l’autunno. Tuttavia, tutto dipenderà dall’evolversi della situazione.

Squid Game 2, autunno, inverno 2024

La serie di maggior successo di Netflix non poteva non avere una seconda stagione, la quale era stata già anticipata dal cliffhanger finale della prima. Dopo aver vinto una somma considerevole, Gi-hun ha preso di mira i creatori del gioco, desiderosi di zittirlo per continuare i loro “giochi”. La seconda stagione sembra destinata a chiarire tutto, anche se una data di uscita precisa per la serie deve ancora essere annunciata.

Stranger Things 5, 2025

Discorso diverso per Stranger Things 5, la cui data di uscita è ancora un mistero, e probabilmente resterà tale per diversi mesi a venire. Dopo che Vecna ha liberato il Sottosopra sulla città di Hawkins e causato un devastante terremoto con numerose vittime, la precedente stagione della serie è terminata con grande suspense. La domanda che tutti si pongono è: “Cosa dovranno affrontere i ragazzi questa volta?” Nonostante bisognerà attendere un po’ per la quinta stagione, possiamo essere sicuri che sarà estremamente emozionante, soprattutto perché sarà la conclusione della serie.