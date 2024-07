Questo errore che tutte le donne fanno nel make up fa apparire decisamente più vecchie: evitalo così

Sapevi che esiste un enorme errore che, purtroppo, tutte le donne commettono con il make up e che fa apparire invecchiate?

Il make up, come ben sappiamo, ormai da tempo è entrato a far parte della nostra vita, diventando parte fondamentale della quotidianità. Sappiamo bene che sono davvero numerose le donne che non riescono, in alcun modo, ad uscire di casa senza aver prima ‘indossato’ un filo di trucco: ormai ci si vede spoglie senza neanche un po’ di mascara o matita, o semplicemente un velo di rossetto colorato in vista dell’estate.

Nonostante sia ormai diffuso da tempo, quest’ultimo continua ad avere numerosi segreti che lo possono rendere perfetto, ma anche infimo. Infatti vi è un errore enorme che, purtroppo, tantissime donne, se non tutte, tendono a commettere proprio con l’utilizzo di alcuni prodotti make up. Pronti a scoprire di quale si tratta?

Errore make up: ecco come evitarlo

Abbiamo detto, precedentemente, che il make up è diventato davvero fondamentale o quasi indispensabile nella nostra vita. Infatti senza di esso non si esce di casa. Anche se dobbiamo scendere giù ad aprire il cancello perché ha bussato il corriere, ci trucchiamo. Insomma, un’abitudine ormai radicata che non va via.

Nonostante ciò, però, ancora oggi si tende a commettere alcuni errori che, molto spesso, possono risultare letali per il nostro volto. Uno di quelli più comuni e talvolta ‘gravi’ che commettiamo riguarda un prodotto che tutti utilizziamo ogni giorno nella nostra routine e che, se applicato sul viso in un determinato modo, può farci sembrare molto più vecchie di quanto in realtà non siamo.

Stiamo parlando del fard. Sappiamo bene che il fard è necessario per dare colore e luminosità alla nostra pelle ed al nostro volto, ma bisogna saperlo applicare, altrimenti ci si ritrova ad avere solamente una macchia fissa sul viso che non fa altro che farci apparire davvero vecchie.

Inoltre se non lo si sfuma seguendo alcuni trucchetti o alcune regole, ci si ritrova ad avere una pelle molto secca e marcata, evidenziando le rughe. Quindi, qual è il modo perfetto per applicarlo senza sembrare vecchi? Bisognerà sfumarlo dal centro verso l’esterno, in particolare verso l’alto, verso l’occhio.

Quindi partire dal centro, tenendo come punto di riferimento la pupilla ed infine tendere a spostarlo verso l’alto. In questo modo, non solo ci farà sembrare più giovani, più luminose e soprattutto più abbronzate, ma farà sembrare i nostri zigomi molto più alti.