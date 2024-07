Eleonora Daniele al mare, il “pancino” sospetto: eccola più raggiante che mai

La nota conduttrice televisiva potrebbe presto allargare la sua famiglia: ecco la foto che ha fatto nascere il sospetto.

Eleonora Daniele potrebbe annunciare a breve l’arrivo di un bebè. Per la conduttrice padovana si tratterebbe del secondo figlio insieme all’impreditore Giulio Tassoni, che ha conosciuto nel lontano 2002 tramite amici in comune. Tra i due è subito scattata la scintilla, ma la coppia ha deciso di aspettare sedici anni prima di pronunciare il fatidico sì.

Correva l’anno 2009 quando i due si sono apprestati a percorrere l’altare della Basilicata di San Giovanni Battista dei Fiorentini, situata a Roma, dove entrambi hanno costruito la propria vita privata e professionale. Meno di un anno più tardi dal grande giorno la ex gieffina ha accolto la sua primogenita, Carlotta.

La presunta gravidanza di Eleonora Daniele

Ora all’età di quarantasette anni la famiglia sarebbe pronta per allargarsi. A far fremere di gioia i fan c’è una foto condivisa sui social dalla diretta interessata, nella quale mette in risalto quello che sembrerebbe a tutti gli effetti essere un pancino.

Dopo anni passati davanti alle telecamere dedicandosi alla sua fiorente carriera, Eleonora Daniele potrebbe presto annunciare la sua seconda gravidanza, dopo quella avvenuta nel 2010. L’ennesima lieta notizia dunque per la presentatrice di Storie Italiane, il celebre talk show targato Rai di cui quest’ultima ne ha preso le redini nel 2013 succedendo a Georgia Luzi e Savino Zaba.

Sono trascorsi decenni da quando il noto volto italiano ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo e quest’ultimo è avvenuto con la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2002. Un’esperienza che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico e di entrare a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo.

Dopo essersi cimentata nella recitazione, apparendo in diverse serie tv, come Un Posto al Sole, ha ottenuto il ruolo di conduttrice di Unomattina, uno dei programmi più longevi della Rai. La ex gieffina è particolarmente attiva sui social, anche se raramente condivide dettagli sulla sua vita privata.

Questa volta però ha deciso di fare un’eccezione, complice forse le vacanze estive, durante le quali ha modo di staccarsi dalla frenesia lavorativa. Poche ore fa infatti ha scelto di pubblicare una storia su Instagram e in uno degli scatti condivisi la si può vedere in tutto il suo splendore sfoggiare un costume da bagno intero. Ma non è questo che ha catturato l’attenzione dei fan, bensì il gesto che fa con una mano, posata su quello che sembra essere un pancino. Chissà dunque se a breve Eleonora darà la lieta notizia.