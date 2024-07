Tina Cipollari magrissima e con la minigonna: l’opinionista di Uomini e Donne irriconoscibile

Tina Cipollari stupisce tutti i suoi fan con un look inedito che la rende quasi irriconoscibile: con minigonna e ballerine è il top

Tina Cipollari è uno dei pilastri di Uomini e Donne. Approdando nel celebre dating show nel 2001 ha intrapreso la strada del mondo dello spettacolo, arrivando ad essere una delle opinioniste più famose dello spettacolo.

Da quel momento ha conquistato il cuore degli italiani che non smettono di seguirla e amarla, per il suo carattere schietto, per la sua simpatia e anche per il suo look che nel tempo è cambiato ma che riesce sempre a catalizzare l’attenzione.

Il look inusuale di Tina Cipollari conquista i social

Tina Cipollari si sa, è ormai un’icona della televisione italiana. La Vamp che oltre 20 anni fa ha esordito nel piccolo schermo come corteggiatrice del primo tronista della storia di Uomini e Donne, si è fatta valere in tutto e per tutto dimostrando di essere una donna determinata, dedita all’amore ( è proprio nel programma di Canale 5 che ha conosciuto il suo ex marito, padre dei suoi figli), ma senza dipenderne troppo.

I suoi interventi oggi sono quasi indispensabili per dare sprint alle puntate del dating show di Queen Mary e anche i suoi look sono ammirati dalle signore curvy, caratterizzati dai colori vivaci e dalle scollature prorompenti. Abituati a vederla con i vestiti ampi, lunghi e con i tacchi è difficile oggigiorno immaginarla con una gonna corta. Eppure, in rete circola una foto che la immortala con un outfit più sbarazzino che in breve tempo ha ricevuto l’ammirazione dei fan.

Lo scatto che risale a qualche anno fa, probabilmente quando la nostra protagonista lavorava in ufficio, ritrae Tina Cipollari con i capelli ricci e un completo giacca e minigonna dalle tonalità scure. La gonna che si ferma sopra al ginocchio mostra le gambe magre e sensuali. Un fisico pazzesco che conferma il fascino del volto noto di Canale 5.

Tina Cipollari non smette mai di stupire e anche se attualmente Uomini e Donne è in standby per le vacanze estive si continua a parlare di lei. Nonostante nel corso degli anni voci abbiano tentato di far credere di un suo presunto addio allo show, Tina è sempre rimasta fedele al suo ruolo e a Maria De Filippi che ovviamente anche per la stagione 24/2025 la rivuole in studio, pronta a commentare le diatribe e le trame che si verranno a creare tra i corteggiatori e i tronisti e tra i parterre del trono over. Non mancheranno sicuramente le sue opinioni condite di sarcasmo e ironia nei confronti di Gemma Galgani, anche lei ormai presenza fissa del programma.