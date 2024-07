Perché William e il Principino George vestono sempre uguali: c’è un motivo serissimo

Il principe William e suo figlio George si vedono sempre più spesso in pubblico insieme e spicca un particolare: vestono sempre uguali.

La Royal Family sta vivendo un momento molto difficile ma nonostante ciò va avanti, espletando i suoi doveri istituzionali. Di recente, Kate Middleton è apparsa sia al Trooping The Colour che al torneo di tennis di Wimbledon, facendo aumentare la speranza di una prossima e completa guarigione.

Il principe William, dal canto suo, consapevole di essere l’erede al trono, sta cercando di dimostrare a tutto il Regno Unito che sarà un buon re, e sembra che stia ottenendo il risultato sperato. Nonostante tutti i problemi, lo vediamo in pubblico comportarsi in modo impeccabile, anche durante eventi non formali come il concerto di Taylor Swift.

William si sta dimostrando anche un buon padre di famiglia con il primogenito George e i due più piccoli Charlotte e Louis. I tre bambini stanno già mostrando alcune peculiarità dei loro rispettivi caratteri: Louis ha uno spirito ribelle, Charlotte è una piccola dama elegante, e George è il ritratto di suo padre.

Perché George si veste sempre uguale al principe William? Il è motivo commovente

Ultimamente la preoccupazione per lo stato di salute della principessa del Galles ha distolto l’attenzione da altri eventi che caratterizzano la vita dei reali britannici, ma in realtà sono anni che William e i suoi figli (soprattutto il primogenito George) compaiono in pubblico durante eventi importanti.

Di recente, papà William e il principino erede al trono George sono stati visti alla Finale degli Europei a Berlino, dove ovviamente facevano il tifo per l’Inghilterra. Purtroppo il match non è andato come sperato perché la squadra inglese ha perso contro la Spagna. Ma agli occhi più attenti non è sfuggito il fatto che William e George fossero vestiti allo stesso modo. Cosa che però si verifica sempre, ad ogni evento o apparizione pubblica.

Forse tutti sanno che la Famiglia Reale si muove secondo precise etichette, che riguardano anche (e forse soprattutto) gli outfit da indossare. I completi eleganti con giacca e pantaloni di George e William sono stati scelti di colore blu navy, il colore ufficiale dei Royal, ma non è tutto. Il piccolo principe, che un giorno sarà incoronato dopo suo padre, veste uguale a William per un motivo preciso, diverso dall’etichetta consueta.

Da alcune fonti è emerso che tra lui e il padre ci sia un rapporto molto speciale e che George voglia diventare come William, tanto da copiarlo in ogni minimo dettaglio. Sicuramente George, tra le altre cose, sta già ricevendo l’educazione adeguata in vista del ruolo che un giorno sarà chiamato a ricoprire, ma questo particolare dell’abbigliamento fa emergere un affetto profondo e commovente tra padre e figlio