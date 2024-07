Belen Rodriguez senza ‘trucco e parrucco’: la foto al naturale incanta tutti

Belen Rodriguez si mostra senza filtri sui social media: lo scatto al naturale conquista i follower della showgirl argentina.

La nota showgirl argentina tornerà a dominare il piccolo schermo durante la prossima stagione autunnale. Dopo un anno di lontananza dalla tv, infatti Belen Rodriguez ricoprirà nuovamente il ruolo di conduttrice per due programmi Discovery.

E così Only Fun (Nove) e Amore alla prova (Real Time) passeranno nelle mani dell’argentina. Una svolta importante nella carriera della Rodriguez, dopo l’interruzione della sua collaborazione pluriennale con Mediaset. Interruzione che secondo alcuni era dovuta alla decisione dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi di rinnovare completamente la linea editoriale e i protagonisti dei programmi del Biscione.

Molti hanno ipotizzato che la sostituzione della showgirl con Veronica Gentili avesse la stessa matrice del passaggio di testimone avvenuto tra Barbara D’Urso e Myrta Merlino, con Pier Silvio intento a ridurre il trash. Ma come ha spiegato la stessa Belen, ospite qualche mese fa negli studi di Domenica In, tutto è nato dalla necessità di riprendersi dalla depressione.

Belen Rodriguez senza ‘trucco e parrucco’, la showgirl argentina al naturale: sembra rinata

Un periodo molto felice attende la showgirl argentina, la quale – almeno per ora – sembra aver abbandonato la ricerca dell’anima gemella, in favore della realizzazione professionale. Belen Rodriguez è ormai lontana dal mondo del gossip. L’attenzione dei media si è infatti focalizzata sul suo ritorno sul piccolo schermo.

Dopo la fine della sua storia con Stefano De Martino e di alcuni flirt momentanei, la conduttrice ha deciso di riservare le sue energie per il suo lavoro e per i suoi figli. Belen Rodriguez sembra così rinata. Durante l’autunno scorso, prima dunque dell’intervista rilasciata a Mara Venier, i follower avevano notato un preoccupante ed eccessivo dimagrimento. La showgirl già all’epoca aveva ammesso di trovarsi in difficoltà.

Una condizione che tuttavia è stata chiarita solo in seguito. Pochi giorni fa, al contrario, la conduttrice è tornata sui social senza filtri, completamente al naturale. Lo scatto senza un filo di trucco ha letteralmente conquistato i fan della Rodriguez che la seguono sempre con grande affetto. Belen si sta godendo l’estate prima di ritornare a lavorare con grande impegno, visto che dovrà affrontare una nuova avventura professionale. Ha quindi condiviso su Instagram uno scatto in costume e camicia colorata, che ha mandato in visibilio i suoi tanti follower.