Smartphone subito carico con il trucco della batteria: 100% in poco tempo, anche senza ricarica veloce

Vuoi caricare subito il tuo smartphone? C’è un trucco per ricaricare velocemente la batteria al 100%: ecco che cosa devi fare.

Ricaricare velocemente lo smartphone non è semplice quando ci sono installate tante applicazioni o quando sono in uso tante funzioni. In pratica la velocità della ricarica dipende dallo stato del nostro dispositivo e da come lo utilizziamo. Ma esiste più di un trucco che permette di ricaricare la batteria in molto meno tempo.

Lo smartphone è diventato uno strumento vitale per tutti noi, perché lo usiamo nel lavoro e negli altri impegni quotidiani. Quindi averlo scarico può diventare un problema serio. Adottando questi trucchi sarà possibile raggiungere un livello di carica della batteria del 100% in poco tempo. Andiamo a scoprirli uno ad uno. Siamo certi che vi saranno davvero molto utili.

Batteria smartphone al 100%, come ricaricarla in men che non si dica: ecco le regole d’oro

Prima di tutto è molto importante sostituire il caricabatterie di tanto in tanto. Se per caso inizia a perdere colpi, non riuscendo a caricarsi velocemente come accadeva prima, significa che deve essere sostituito. Non tutti i caricabatterie possono durare in eterno, ed è importante prestare attenzione a questo aspetto.

Un altro consiglio è di scegliere un caricabatterie adatto allo smartphone, evitando quelli che non sono compatibili. Chiedere al responsabile di un centro informatica è sempre la scelta migliore. Inoltre c’è un errore che in molti fanno, e che può compromettere la ricarica del cellulare. In tanti caricano il cellulare tramite la porta USB del computer.

Questa cosa deve essere assolutamente evitata per una regione ben precisa. Sfruttare la porta USB del computer fa in modo che la ricarica sia più lenta del normale e quindi lo smartphone potrebbe surriscaldarsi molto più in fretta del solito. Ciò potrebbe portare la batteria a danneggiarsi molto più rapidamente, con il rischio di doverla sostituire molto prima del previsto.

Ed infine c’è un consiglio fondamentale da seguire. Quando il cellulare è in carica, bisogna smettere di usarlo. La cosa migliore da fare è spegnerlo, per poi riaccenderlo quando il livello di carica è al 100%. In questo modo si elimina alla radice il fatto che le app sospese in background succhino energia mentre avviene la ricarica. Questi semplici suggerimenti permettono di fare una ricarica rapida e inoltre allungano la durata della batteria e quindi dello smartphone.