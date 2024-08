Potranno spendere e spandere in vacanza: i soldi non mancheranno a questi segni zodiacali

Chi di voi non ha mai letto l’oroscopo fidandosi delle previsioni? Amore, lavoro e soldi, queste sono le priorità di chi crede nelle stelle.

L’oroscopo, vuoi che sia di Paolo Fox o di Branko, viene consultato spesso dagli italiani. In tanti si affidano alle stelle per capire come andranno le cose in amore, sul lavoro e soprattutto con i soldi, necessari nel periodo di vacanza. Ovviamente in base al segno zodiacale, agli ascendenti e ai temi natale, siamo in grado di capire quale è il periodo dell’anno più proficuo e fortunato.

Ci si affida sempre di più agli astrologi per capire quando tentare la fortuna o per lanciarsi tra le braccia di qualcuno, quando arriverà il momento del grande amore. In estate poi in spiaggia, oltre all’amato cruciverba, si legge anche l’oroscopo del giorno. Ognuno si affida al suo guru preferito.

Secondo l’oroscopo di Ginny, in questa calda estate 2024, ci sono stati alcuni segni più fortunati di altri in amore. A luglio il pianeta dell’amore ha baciato Ariete, Leone e Sagittario e ad agosto i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno. Mentre Marte, la sensualità, rende “friccicarelli” a luglio i segni di terra e ad agosto i segni d’aria: Acquario, Bilancia e Gemelli. Ma invece chi avrà il portafogli meglio imbottito?

I segni con più soldi secondo l’oroscopo dell’estate

Tre sono i 3 segni zodiacali che vedranno crescere abbondantemente le proprie fortune e si troveranno a fine della stagione del sol leone, con il portafogli riempito a meraviglia. L’unione di Giove e Urano in Toro porta trasformazioni e inaspettate opportunità di prosperità finanziaria per i segni di terra.

Continua la stagione favorevole per i Capricorni che punteranno sempre di più a migliorare la propria condizione finanziaria. E’ da sempre risaputo l’attaccamento alla parte economica di questa segno zodiacale che basa la propria vita sulla stabilità economica. In estate potrà essere interessato da una promozione, un nuovo progetto o opportunità di investimento in linea con i suoi obiettivi a lungo termine.

Altro segno zodiacale direttamente influenzato dalla potente energia dell’unione tra Giove e Urano, è il segno del Toro. Nei prossimi mesi, i Toro potrebbero scoprire nuove fonti di guadagno. È un ottimo momento per intraprendere nuovi percorsi di lavoro.

Infine, avrà modo di arricchirsi anche il segno della Vergine. La loro capacità di analizzare e pianificare in dettaglio si combina perfettamente con le vibrazioni di prosperità portate da Giove. Questo è il momento propizio per significativi avanzamenti nella carriera o nell’attività.