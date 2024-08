Sulcis Beer Fest 2024: il programma completo della festa a Carbonia

Tra soli pochi giorni andrà in scena uno degli eventi più attesi dell’estate sarda: dal 30 agosto al via il Sulcis Beer Fest a Carbonia.

L’edizione di quest’anno del Sulcis Beer Fest si terrà nella splendida cornice della Grande Miniera di Serbariu, nel cuore della periferia di Carbonia, sulla strada che incrocia le località di Iglesias, Gonnesa e Villamassargia. Chi frequenta questi luoghi saprà sicuramente che in zona si trova anche il Museo del Carbone e quello dei Paleoambienti Sulcitani, e che si tratta di un fazzoletto di terra ricco di opportunità per i turisti ma anche per i residenti. La manifestazione è tra le più attese non solo del Sud Sardegna ma di tutta l’isola.

La prima serata è in programma per venerdì 30 agosto, gli stand già dalle 19 cominceranno a spillare birre e a sfamare i tantissimi che accorreranno, con una deliziosa proposta di street food selezionata accuratamente dagli organizzatori. Sui social network, proprio in queste ore, è apparsa la scaletta completa del festival; una tre giorni animata non solo dai luppoli ma anche dall’arte in tutte le sue declinazioni, dalla cultura e ovviamente dal divertimento.

Sulcis Beer Fest 2024 a Carbonia, sul palco tantissimi artisti: tutte le informazioni sull’evento

A inaugurare la prima serata del Sulcis Beer Fest 2024, venerdì 30 agosto, saranno le note dei Recovery Funk, accompagnati per l’occasione dai Forelock e da Matteo Muscas Supahfly, mentre a chiudere ci sarà il dj set di Joseph. Per quanto riguarda invece sabato 31, sul palco allestito dagli organizzatori della manifestazione si avvicenderanno i Colpevoli, Roxydiana, Dj Lauren, D. One e Rush MC. Infine, domenica 1° settembre, oltre al dj set potranno essere ascoltate le migliori hit degli anni Novanta dal vivo.

Insomma, se ne vedranno delle belle, questo è poco ma sicuro. Evento imperdibile per gli amanti della birra, ovviamente, che potranno assaggiare le proposte di alcuni dei birrifici artigianali più apprezzati della zona e non solo. Saranno presenti infatti marchi provenienti da tutta la Sardegna, come ad esempio Birra Baladin, Seddaiu, Birrificio Artigianale Mogorese (BAM), Nora, A Mine of Beer, Isola e Nannumoru.

Ormai manca poco all’inizio del Sulcis Beer Fest 2024. Quindi non resta che attrezzarsi e partire verso Carbonia per godere di una tre giorni all’insegna della buona musica, del buon cibo e della birra di qualità. Appuntamento per tutti alla Grande Miniera di Serbariu.