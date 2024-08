Beautiful, terribile vendetta: è guerra senza esclusione di colpi, le anticipazioni americane

Stando alle anticipazioni nel corso delle prossime puntate di Beautiful si assisterà a dei colpi di scena che cambieranno le carte in tavola.

In base agli spoiler che giungono dall’America si assisterà ad una vera e propria guerra senza esclusioni di colpi. Ecco chi deciderà di mettere in atto una terribile vendetta.

Tra le serie televisive più longeve e seguite Beautiful continua ad appassionare tantissimi telespettatori, i quali sono curiosi di vedere cosa accadrà ai vari protagonisti. Tra questi spiccano le figure di Brooke e Taylor che ormai da anni si contendono Ridge con la speranza di conquistare in esclusiva il suo cuore.

Se tutto questo non bastasse nel corso dei prossimi episodi si assisterà alla rivalità tra altre due apprezzate protagoniste femminili della serie, le quali saranno alle prese con dei colpi di scena che stravolgeranno le loro vite e quelle delle persone loro vicine. Ecco di chi si tratta.

Spoiler Beautiful, colpo di scena in vista: la vendetta è servita, accadrà l’inaspettato

Stando agli spoiler, nel corso delle prossime puntate di Beautiful si assisterà ad una guerra senza esclusione di colpi tra Steffy e Hope. Ebbene sì, proprio le due giovani saranno artefici di alcune azioni che finiranno inevitabilmente per mettere il bastone tra le ruote all’altra. Ma cosa accadrà? Innanzitutto Hope rifiuterà la proposta di matrimonio di Thomas, asserendo di non sentirsi ancora pronta a compiere il grande passo.

Una decisione che porterà Steffy a convincere il fratello del fatto che la Logan non lo ami e che pertanto non lo sposerà mai. Per questo motivo convincerà Thomas a troncare la storia con Hope. Ma non solo, la figlia di Ridge consiglierà al fratello di allontanarsi per un po’ di tempo da Los Angels e portare con lui il piccolo Douglas. Una situazione che ferirà molto Hope, la quale giurerà di vendicarsi.

E in effetti il la figlia di Brooke sembrerà non attendere molto tempo per mettere in atto la sua rappresaglia. Hope, infatti, prenderà le parti di Sheila e accetterà di ricoprire il ruolo di damigella d’onore in occasione del matrimonio tra la Carter e Deacon. La giovane Logan affermerà di aver accettato soltanto per il padre. A far storcere il naso, però, sarà il fatto che tenterà di convincere Finn a presenziare alla cerimonia.

Il dottore dal principio rifiuterà ma verrà incastrato. Non sapendo che il matrimonio avrà luogo al Giardino, infatti, si recherà presso il locale di Deacon per ordinare delle pizze. A quel punto Deacon e Sheila lo convinceranno a fare da testimone di nozze. Steffy, a sua volta, si recherà al Giardino e, a malincuore, scoprirà che Finn ha ricoperto il ruolo di testimone di nozze.

Steffy si arrabbierà e si convincerà del fatto che sia stata tutta colpa di Hope. Per questo motivo la figlia di Taylor deciderà di vendicarsi e chiederà la chiusura della linea Hope For The Future. Cosa accadrà tra le giovani Forrester e Logan? Attendiamo le prossime puntate di Beautiful per scoprire come si evolverà la rivalità tra Hope e Steffy.