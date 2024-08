Uomini e Donne, le anticipazioni dei primi di settembre: si parte con un durissimo confronto in studio

Uomini e Donne ripartirà con una nuova stagione che secondo le anticipazioni avrà una prima puntata all’insegna di un atteso confronto

Manca poco alla ripartenza di uno dei programmi più attesi della nuova stagione televisiva, Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi riaccenderà i riflettori il 9 settembre e già gli spoiler fanno sapere che se ne vedranno delle belle. Dopo un’estate ricca di speculazioni sui fatti lasciati in sospeso alla fine di maggio scorso, finalmente i telespettatori otterranno delle risposte.

Tante le emozioni per il pubblico, sia per ciò che riguarda il trono classico, che quello over. L’ultima stagione, com’è noto, ha portato regalato una novità assoluta: Ida Platano sul trono. Il protagonista di punta del parterre femminile ha vissuto un’esperienza non priva di colpi di scena. E proprio da lei il programma vorrà ripartire, non tralasciando molte novità che sicuramente porteranno una ventata d’aria fresca e che terranno incollati al piccolo schermo, come sempre, milioni di persone.

Uomini e Donne torna a settembre con un confronto esplosivo: confronto tra i due protagonisti

La regina del pomeriggio, Maria De Filippi, è pronta a riaprire gli studi di Uomini e Donne, che tornerà sugli schermi di Canale 5 a partire da lunedì 9 settembre. La nuova stagione promette scintille fin dal primo giorno, con un mix esplosivo di emozioni e sorprese.

Al centro delle anticipazioni spicca un ritorno attesissimo: quello di Ida Platano. L’ex tronista, protagonista assoluta della scorsa edizione, farà il suo rientro in studio, ma non sarà una semplice comparsa. Ad attenderla ci sarà un confronto decisivo con Mario Cusitore, il cavaliere che, nonostante un’estate di tentativi disperati, non è ancora riuscito a riconquistare il cuore della donna. Il pubblico si chiede se la Platano deciderà di dare una seconda possibilità a Mario o se la loro storia è destinata a chiudersi definitivamente.

Mentre Ida si prepara a rivivere le sue emozioni davanti alle telecamere, un altro nome ha fatto discutere nelle scorse settimane. Carlo Marini, il giovane tentatore napoletano che ha fatto tremare il pubblico di Temptation Island mettendo in crisi la coppia formata da Martina e Raul, sembrava destinato a salire sul trono. Le voci avevano alimentato l’attesa dei fan, soprattutto dopo il successo che Carlo ha riscosso sui social, ma le anticipazioni smentiscono la sua partecipazione. Nonostante la sua popolarità, Carlo non farà parte del cast dei nuovi tronisti, lasciando spazio ad altre personalità selezionate dalla produzione.