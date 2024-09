Manila Nazzaro cambia look: cosa ha fatto ai capelli, il cambiamento

Manila Nazzaro cambia look: ecco com’è è apparsa sui social. Taglio e colore rivoluzionato: cos’ha fatto ai capelli. I commenti dei fans.

Felicemente sposata con Stefano Oradei solo da qualche mese, Manila Nazzaro sta vivendo un momento tutto positivo della sua vita. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, diverse ospitate in tv e un’intensa attività sui social l’ex Miss Italia ha scelto di lasciarsi andare e viversi ogni evento e esperienza appieno. Manila è mamma di due splendidi ragazzi, Francesco e Nicholas, nati dalla sua prima unione: giovanissima ha sposato Francesco Cozza, ma la storia non ha avuto un lieto fine.

In seguito si è legata all’ex calciatore Lorenzo Amoruso, i due pur abitando in città diverse hanno avuto una lunga relazione. Sono stati ad un passo dal matrimonio e prima ancora avevano deciso di avere un figlio. Manila è rimasta incinta, ma ha perso il bambino. Lorenzo ha sempre sostenuto Manila, lui si è anche occupato dei suoi figli quando era nella casa di Cinecittà. L’addio è stato inaspettato e ha sorpreso i fan della coppia, che erano pronti ad assistere ad un matrimonio.

La Nazzaro ha così deciso di affrontare la vita in modo diverso a com’era abituato: ha cominciato a lasciarsi andare e a fare solo ciò che la fa stare bene. L’incontro con Oradei è stato casuale: i due condividono diverse passioni, e si sono prima scoperti amici e poi innamorati. Qualche mese fa le nozze da favola, che i due hanno voluto condividere sui social. Oggi l’ex Miss Italia è decisamente una donna felice e appagata: segue il suo cuore e anche il suo istinto, senza più frenarsi. Non a caso nei giorni scorsi è apparsa sui social con un look rivoluzionato: ecco cos’ha fatto ai capelli.

Manila Nazzaro nuovo look: capelli rivoluzionati

“Intanto ricominciamo dai capelli”, ha scritto l’ex gieffina a corredo di alcune immagini che la ritraggono con il suo nuovo look. Manila non ha rinunciato al biondo, ma ha scelto una tonalità più chiara, dai toni freddi, rispetto a quella che fino a oggi l’ha contraddistinta.

Capelli lunghi, lisci e biondissimi e una frangia che le incornicia il viso, Manila è davvero bellissima e ha accolto il consenso dei fans che hanno apprezzato la sua nuova immagine: “Buonasera, Manila ottima scelta x la lunghezza e x il colore, stai benissimo…”Ha commentato un utente. E ancora: “Che bella!!!!! Una donna innamorata si vede. Daje tutta @manilanazzaro”

Ovviamente Manila non poteva non citare il parrucchiere che l’ha resa così bella e che ha assecondato le sue richieste. Il professionista ha ringraziato pubblicamente l‘ex gieffina e ha ricevuto i complimenti dei suoi fan per il lavoro fatto.