Dieta di Settembre: perdi peso in maniera equilibrato, il menù

Dopo l’estate è il momento di rimettersi in forma, con la dieta di settembre perdere peso sarà facile e gustoso: il menu completo.

Prendere qualche chilo nel corso dell’estate è del tutto normale, si aspetta tutto l’anno un momento per rilassarsi, “tirare i remi in barca” e concedersi qualche sgarro in più. Il mese di settembre è il momento ideale per decidere di rimettersi in forma, il menu della dieta che non lascia affamati e fa perdere peso con gusto.

In questo periodo ci sono ancora molte verdure estive buonissime, che sono perfette per preparare ricette gustose e light. Basterà seguire l’alimentazione giorno dopo giorno e i chili di troppo saranno solo un lontano ricordo.

Dieta di settembre, il menu da seguire passo dopo passo

La dieta di settembre è davvero facile da seguire, il menu non prevede grosse abilità in cucina e promette di essere molto appetitoso. Si tratta di un’alimentazione sana ed equilibrata che non solo farà perdere peso ma farà anche bene al nostro organismo.

Il lunedì a colazione è previsto latte parzialmente scremato, con biscotti secchi e mandorle, a pranzo pasta integrale con fagioli rossi e misticanza con pomodori e a cena una frittata con funghi, zucchine alla julienne e pane integrale. Per lo spuntino mattutino c’è l’uva per quello pomeridiano una pera.

Il martedì a colazione uno yogurt magro con muesli e susine, a pranzo peperoni melanzane e patate in padella con formaggio fresco semi morbido e a cena cous cous con sardine grigliate, fagiolini e sesamo. A metà mattina uva e nel pomeriggio una mela.

Il mercoledì a colazione latte parzialmente scremato con fette biscottate integrali con marmellata e mandorle, a pranzo panino ai cereali con bresaola, rucola e melone e a cena zuppa di ceci, farro con cipolla e sedano e una pera. A metà mattina una mela, nel pomeriggio i fichi.

Il giovedì a colazione yogurt magro con muesli e pesca, a pranzo bulgur con triglie, zucchine e melanzane alla griglia e a cena cose di tacchino arrosto, cetrioli e pane integrale. A metà mattina prugne e nel pomeriggio uva.

Il venerdì a colazione latte parzialmente scremato, biscotti integrali e mandorle, a pranzo pasta integrale con piselli mentuccia, peperoni e pomodori in padella e una pera, a cena insalata verde mista con uovo sodo e pane integrale. A metà mattina prugne e il pomeriggio uva.

Il sabato a colazione yogurt con muesli e prugne, a pranzo pasta integrale con melanzane ricotta e pomodori, a cena fettine di pollo con carote e zucchine alle julienne e pane integrale. A metà mattina fichi e il pomeriggio una mela.

La domenica a colazione latte parzialmente scremato, pane tostato con miele, noci, a pranzo riso con vongole, insalata con pomodori e prugne e a cena roastbeef con rucola e limone, zucchine grigliate e pane integrale. A metà mattina una pesca e il pomeriggio uva.