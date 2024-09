Pierluigi Diaco: età, marito famoso, lauree, dove vive, ex moglie e malattia

Pierluigi Diaco è un famoso conduttore televisivo e radiofonico. Classe 1977 è tra i più amati della televisione.

Pierluigi Diaco ha fatto il suo approdo in televisione nel 1992, è stato infatti tra i fondatori del coordinamento Antimafia a Roma, città in cui è nato e cresciuto. Ha dato il via alla sua carriera da giornalista nel 1995, quando non ancora maggiorenne fa il suo esordio su Tele Montecarlo con il programma TMC Giovani-Vecchi. L’anno dopo è al timone del programma Generazione. La svolta arriva con il passaggio in Rai, azienda in cui conduce vari programmi. Verso la fine degli anni 90 la sua carriera decolla, anche grazie alla conoscenza con Maurizio Costanzo, il quale è stato per lui un esempio di professionalità e umanità.

Prima di divenire un giornalista, Pierluigi Diaco ha conseguito la laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università di Pisa. Ha iniziato a lavorare in televisione, su Sky TG24 dove è al timone del programma di approfondimento C’è Diaco. È divenuto poi uno speaker radiofonico e conduttore per Canale Italia, speaker di RTL 102.5 ed opinionista a Scalo 76 in onda su Rai 2. Dal 2000 collabora con Il Foglio di Giuliano Ferrara. Nel gennaio 2015 partecipa all‘Isola dei Famosi e allo show Caduta libera. Inizia poi a collaborare con Maurizio Costanzo in qualità di autore del Maurizio Costanzo show.

Pierluigi Diaco: età, marito famoso, ex moglie e malattia

Diaco ha incontrato il suo compagno nel 2015. Alessio Orsingher è nato nel 1986 a Massa. Possiede una laurea in Scienze Giuridiche ed è un giornalista professionista. Ha lavorato per importanti trasmissioni su La7. Alessio è particolarmente riservato, ma è noto che ami profondamente Diaco.

Entrambi lavorano come giornalisti e sono innamorati l’uno dell’altro. “Convivo con Alessio nei weekend”, ha affermato Pierluigi, a distanza di pochi mesi dal loro fidanzamento. “Quando posso prendere una pausa dal lavoro, andiamo al mare. Spesso al cinema”. Si sono sposati nel 2017 a Roma, con una cerimonia officiata da Maurizio Costanzo. Vivono in un appartamento nella Capitale ed hanno un bassotto che si chiama Ugo.

Hanno più volte espresso il desiderio e la volontà di poter adottare un bambino. Pierluigi Diaco ha vissuto anni difficili a causa di una brutta depressione. La malattia lo ha colpito quando ha abbandonato Sky TG24. “Avevo un grande senso di vuoto, non volevo più vivere. Il giorno dopo le dimissioni, andai da un neurologo che mi indirizzò da un analista. La cura farmacologica è durata meno di un anno. La ginnastica intellettuale, chiamiamola così, di più. Ho fatto analisi individuale, collettiva e ipnosi”.