Pochi soldi per la vacanza? Non disperare, queste città sono delle cartoline e spendi veramente pochissimo

Se vuoi goderti una vacanza in luoghi meravigliosi, senza spendere troppo, queste sono le città che devi visitare nel 2025

Con l’aumento generalizzato dei costi turistici in Europa, scegliere una destinazione economica per le vacanze nel 2025 può fare la differenza tra un’esperienza piacevole e un salasso finanziario. Secondo il recente report “City Costs Barometer 2025” pubblicato da Post Office Travel Money, alcune città europee continuano a offrire un eccellente rapporto qualità-prezzo, combinando un’offerta culturale ricca e prezzi accessibili. Scopriamo insieme quali sono le mete più convenienti per una breve vacanza nel Vecchio Continente e quali, invece, si confermano le località più costose da visitare.

Questi dati rappresentano un utile strumento per orientarsi nelle scelte di viaggio del 2025, offrendo un quadro aggiornato e dettagliato dei costi turistici in Europa, tra opportunità di risparmio e città da considerare con attenzione per il budget.

Le città europee più economiche per una vacanza nel 2025

Lo studio di Post Office Travel Money ha analizzato 38 città europee, prendendo in considerazione 12 voci di spesa turistica, tra cui alloggio, ristoranti, bevande, attrazioni culturali e trasporti pubblici. Il risultato assegna il titolo di città europea più economica per una vacanza breve nel 2025 a Riga, la capitale della Lettonia, con un costo totale stimato di circa 294,45 euro per un weekend tipo.

Riga si distingue per un mix di prezzi contenuti e grande patrimonio culturale. Ad esempio, una tazza di caffè costa mediamente 3,26 euro, mentre una cena completa per due persone con una bottiglia di vino della casa si aggira intorno ai 76,86 euro. Sebbene il costo della cena sia leggermente superiore rispetto ad altre località, il prezzo contenuto delle visite a musei, gallerie e attrazioni storiche rende Riga una meta imbattibile in termini di convenienza.

Seguono nella classifica le città baltiche di Vilnius (Lituania, 296,42 euro) e la polacca Varsavia (323,31 euro). L’Europa orientale domina la Top 10 delle destinazioni più economiche, con ben sette città presenti, tra cui spiccano anche Danzica e Cracovia in Polonia e la montenegrina Podgorica, nuova entrata nella graduatoria. Nell’Europa occidentale, invece, si segnalano come mete accessibili le portoghesi Lisbona (340,65 euro) e Porto (355,09 euro).

Da notare che nessuna città italiana figura nella lista delle mete più economiche per il 2025, evidenziando un gap rispetto ad altre realtà europee in termini di costi turistici.

| Posizione | Città | Paese | Costo totale (€) |

|———–|————|————-|——————|

| 1 | Riga | Lettonia | 294,45 |

| 2 | Vilnius | Lituania | 296,42 |

| 3 | Varsavia | Polonia | 323,31 |

| 4 | Podgorica | Montenegro | 328,33 |

| 5 | Lisbona | Portogallo | 340,65 |

| 6 | Lille | Francia | 341,80 |

| 7 | Danzica | Polonia | 346,27 |

| 8 | Cracovia | Polonia | 349,94 |

| 9 | Porto | Portogallo | 355,09 |

| 10 | Zagabria | Croazia | 361,97 |

Sul fronte opposto, la Norvegia si conferma la nazione con la città più cara da visitare in Europa. Oslo balza infatti al primo posto della classifica delle città più costose per un soggiorno breve, con un costo complessivo di 741,51 euro. Supera così Amsterdam, scesa al quinto posto, e si posiziona davanti a città come Copenaghen (732,70 euro) ed Edimburgo (701,07 euro).

Anche l’Italia vede alcune sue città in posizioni elevate della graduatoria dei costi più alti: Venezia sale alla quarta posizione con 688,97 euro, mentre Firenze fa il suo rientro in classifica al nono posto con 654,86 euro.

| Posizione | Città | Paese | Costo totale (€) |

|———–|————|————-|——————|

| 1 | Oslo | Norvegia | 741,51 |

| 2 | Copenaghen | Danimarca | 732,70 |

| 3 | Edimburgo | Scozia | 701,07 |

| 4 | Venezia | Italia | 688,97 |

| 5 | Amsterdam | Paesi Bassi | 679,26 |

| 6 | Ginevra | Svizzera | 664,40 |

| 7 | Dublino | Irlanda | 662,42 |

| 8 | Barcellona | Spagna | 654,91 |

| 9 | Firenze | Italia | 654,86 |

| 10 | Nizza | Francia | 629,49 |

Il panorama europeo del turismo economico è quindi molto variegato. Mentre mete come l’Algarve in Portogallo si confermano regine del risparmio per chi cerca il mare e il sole, città come Riga e Vilnius sono ideali per chi desidera un’esperienza culturale low cost. Invece, capitali come Oslo o Venezia restano destinazioni esclusive ma con un prezzo decisamente più elevato per i viaggiatori.