Ragno violino, ecco come riconoscerlo e cosa fare se si viene morsi

Il ragno violino è uno dei ragni più pericolosi del mondo, ecco come riconoscerlo e come gestire correttamente un suo morso

Negli ultimi giorni si sono verificati dei casi di morsi con esito fatale da parte del ragno violino in Italia. L’ultimo un carabiniere di 52 anni a Palermo.

Questo ragno, dalle dimensioni di una moneta tra corpo e zampe, è un tendenzialmente timido e poco aggressivo e predilige muoversi durante le ore notturne, per questo viene anche chiamato ragno eremita. Nonostante il suo morso sia indolore, può risultare altamente velenoso e i sintomi compaiono anche a distanza di parecchie ore.

Scopriamo di più si questo ragno e sull’effettiva minaccia che rappresenta per l’uomo. Ma, soprattutto, come comportarsi in caso di morso.

Caratteristiche del ragno violino

Il Loxosceles rufescens, meglio conosciuto come ragno violino, è un piccolo aracnide, facilmente riconoscibile per alcune caratteristiche fisiche particolari che lo contraddistinguono.

Gli adulti misurano generalmente tra i 7 e i 12 millimetri di lunghezza, con un’apertura delle zampe che può raggiungere i 4-5 centimetri, ovvero quella di una moneta di due euro.

Il corpo è tipicamente di colore marrone chiaro, una tonalità che lo aiuta a mimetizzarsi con l’ambiente circostante e che lo rende difficile da individuare.

La caratteristica più distintiva del ragno violino è una macchia più scura a forma, appunto, di violino, con il “manico” che punta verso l’addome.

Questa macchia è particolarmente evidente negli esemplari adulti perché, trattandosi di un aracnide di piccole dimensioni, sui nuovi nati è più complesso da notare.

Inoltre, a differenza della maggior parte dei ragni che hanno otto occhi disposti in due file, il ragno violino ne ha solo sei, disposti in coppie.

Le sue zampe sono lunghe e sottili coperte da peli fini, e le zampe anteriori sono spesso più lunghe di quelle posteriori.

Dove vive il ragno violino?

Quando riesce ad intrufolarsi all’interno delle abitazioni, il ragno violino si nasconde in luoghi bui e silenziosi come armadi, mobili, ripostigli, sgabuzzini e nelle scatole riponi-oggetti o vestiti. Perciò il pericolo è di ritrovarlo all’interno di scarpe o indumenti.

Come abbiamo detto, si tratta di un animale notturno, che esce dal suo rifugio solo per procacciarsi cibo, ovvero insetti, ed evita il più possibile il contatto con l’essere umano.

All’aperto, invece, il ragno violino si rifugia sotto rocce, legna accatastata, tronchi e cortecce.

Quanto è pericoloso il suo morso?

Il morso del ragno violino è temuto per la sua capacità di causare necrosi cutanea, anche se non tutti i morsi portano a gravi conseguenze, anzi, spesso possono risultare indolore o provocare solo dell’arrossamento.

Infatti, risulta che solo in un caso su tre il ragno inietti la sua citotossina, ovvero il veleno, ed è questo veleno che in soggetti deboli può provocare ulcera necrotica e altre complicazioni.

Sebbene rari, i sintomi sistemici possono includere febbre, brividi, mal di testa, nausea, vomito e dolori muscolari.

Cosa fare se si viene morsi da un ragno violino?

Se si viene morsi da un ragno violino, è essenziale agire rapidamente, come sempre quando si tratta di veleno. E, proprio come accade con i serpenti, fare una foto al ragno permettere al Centro Antiveleni di riconoscere il tipo di ragno. Tuttavia, non esiste un antidoto e si utilizzano principalmente antibiotici cortisonici per riuscire e contrastare la necrosi.

La prima cosa da fare in caso di morso è lavare la zona con acqua e sapone, e applicare del ghiaccio per cercare di contenere il gonfiore. Tuttavia bisogna evitare di grattare o toccare l’area del morso per non peggiorare l’irritazione ed occorre sempre chiamare il Centro Antiveleni al numero 0266101029, soprattutto se dovessero presentarsi sintomi di necrosi.

Un campanello d’allarme importante, che significa che il veleno è entrato in contatto con i tessuti, è lo svilupparsi di una lesione con zona arrossata che tende a scurirsi con il passare del tempo.

In generale, in Italia si sono verificati pochi casi di morti provocate da un morso di ragno violino e non esistono prove che al momento del morso del ragno violino i soggetti fossero totalmente sani.

Il ragno violino è un aracnide affascinante ma potenzialmente pericoloso. Riconoscerlo e sapere come comportarsi in caso di morso può fare la differenza tra la vita e la morte, soprattutto nei casi di persone con pregressi problemi di salute.