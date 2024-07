Milly Carlucci, la rara malattia che le condiziona la vita: per lei questo è il momento peggiore

Milly Carlucci dal successo alla malattia rara che ha sempre condizionato la sua vita: ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda

Una delle donne che di talento ne ha da vendere ed è riuscita ad essere un punto fermo del sabato sera di Rai 1, proprio con la sua trasmissione che dal 200 a questa parte risulta ottenere una buonissima percentuale di share è lei, la splendida Milly Carlucci. Tra le tante trasmissioni di successo ricordiamo Ballando con le stelle, e il famosissimo Cantante Mascherato. Purtroppo, però, è venuta fuori una notizia riguardante la rara malattia che condiziona la sua vita: vediamo insieme di cosa si tratta.

Classe 1952, Milly Carlucci è una delle donne che con la professionalità e la voglia di migliorare i suoi show, è riuscita a tenere al suo fianco milioni di telespettatori curiosi di scoprire i vincitori delle sue trasmissioni di punta. Nel corso della sua vita, infatti, è riuscita a farsi spazio all’interno del mondo della televisione con alcuni show come Ballando con le stelle, Scommettiamo che..?, Lunapark e Pavarotti &Friends.

Il vero esordio, però, è avvenuto grazie alla vittoria del concorso di bellezza Miss Teenager nel 1972, che in seguito l’ha vista come valletta nel programma condotto da Renzo Arbore, L’Altra Domenica. Dopo un breve periodo nelle reti Fininvest, ritorna in Rai insieme a Fabrizio Frizzi nella trasmissione Scommettiamo che..e da lì..il resto è storia.

Nel 2000, invece, ha la possibilità di condurre Ballando con le stelle che nel tempo ha subito tante modifiche e Milly ne è diventata oltre che conduttrice anche autrice e capo progetto. A questo si sono susseguite altre avventure, tutte con risultati davvero inaspettati.

Milly Carlucci, dal successo alla malattia che l’ha colpita: ecco di cosa si tratta

La splendida conduttrice Milly Carlucci, si è sempre presentata al suo pubblico come una donna sorridente, determinata e super professionale. In pochi sanno della malattia che l’ha colpita improvvisamente non permettendole di vivere in maniera tranquilla: si tratta di una malattia genetica rara chiamata EPP-protoporfiria eritropoietica.

La malattia sopra descritta, infatti, non è altro che un’allergia al sole che le impedisce di esporsi ai raggi UV. Purtroppo, per questa malattia non esistono cure ma solo delle regole di prevenzione, come quella di utilizzare sempre creme solari con schermo totale. Si tratta di un difetto di produzione dell’emoglobina che causa fotosensibilità cutanea estrema che porta a macchie e dolori molto forti. Almeno 1 persona su 5 in Italia ne soffre.

La conduttrice ha voluto così fare una confessione rivelando: “Da maggio a settembre evito di stare al sole e indosso sempre cappelli a falde larghe, occhiali scuri che coprano completamente gli occhi, magliette a maniche lunghe e pantaloni di cotone fino alla caviglia sia al mare che in montagna, dove per l’alta quota i raggi solari sono molto forti e nocivi. In città senza protezione solare totale non potrei neppure uscire di casa”.