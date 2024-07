Kate tumore i medici sono preoccupatissimi: scatta l’allarme

Kate Middleton si trova in un periodo molto difficile della sua vita e anche misterioso agli occhi del mondo. Ecco cosa dicono i medici

Se da una parte la principessa del Galles vuole preservare lecitamente la sua privacy, non rendendo pubblico il tipo di tumore che l’ha colpita, per viversi “in pace” il percorso verso la guarigione, dall’altra il mistero che aleggia intorno alla sua malattia, non fa che scaturire illazioni e speculazioni di ogni sorta.

In mancanza di informazioni ufficiali da parte di Buckingham Palace, chiunque dice la propria, ma recentemente sono stati i medici a parlare, senza sbilanciarsi troppo, a spiegare qualcosa in più sul tipo di cancro che sta affliggendo la futura regina consorte d’Inghilterra. E c’è da preoccuparsi.

La situazione (reale) sulla malattia di Kate Middleton

Da quando Kate Middleton ha annunciato di avere il cancro nel marzo scorso, le sue apparizioni pubbliche sono state solo due: il Trooping the Colour e Wimbledon, due eventi importantissimi ai quali non poteva proprio mancare.

Nonostante il cancro, la moglie del principe William è apparsa in splendida forma anche se alcuni suoi gesti, per l’esperta del linguaggio del corpo Judi James, hanno tradito il suo senso di insicurezza per non essere al top della forma.

A gettare l’allarme però ci hanno pensato i medici. Secondo il dottor Ben Ho Park ci sono degli indizi sul tipo di cancro che ha colpito la principessa. Innanzitutto ha riferito che l’intervento addominale a cui si è sottoposta nel gennaio scorso potrebbe essere genitale, gastrointestinale o urinario. L’oncologo italiano Andrea Porpiglia inoltre ha aggiunto che è impossibile elencarli tutti, ed è difficile arrivare a conclusioni in base alle poche informazioni che si hanno: “La chirurgia addominale è un trattamento abbastanza comune per rimuovere i tumori solidi”.

Tuttavia ci sono due parole che vengono spessissimo riprese quando si parla di Kate Middleton e che allargano il campo sulla comprensione: chemioterapia preventiva. Cosa significa? A spiegarlo è la dottoressa Andrea Cercek: “La chemioterapia preventiva non è un trattamento abituale per i tumori allo stadio 1, il che significa che il cancro di Kate Middleton era probabilmente già avanzato oltre lo stadio 1 quando i medici lo hanno scoperto”.

Questo significa che a Kate il tumore è stato già asportato e che molto probabilmente si trattava di un cancro già ad uno stadio avanzato. Ragione per cui ad oggi si sta procedendo con la chemioterapia preventiva per arginare il rischio della recidiva.“Di solito viene prescritto anche se c’è qualche preoccupazione basata sulla patologia del tumore, con il paziente che è a rischio di recidiva del cancro.” Spiega infine l’oncologa Katherine Van Loon. Per questo motivo anche se Kate Middleton sembra stare bene, non è detto che lo sia veramente. Un motivo di ansia che attanaglia i suoi cari e tutti i suoi fan sparsi per il mondo.