Beautiful, il colpo di scena che nessuno si aspettava: è tornato

Anticipazioni sorprendenti sulla puntata del 20 luglio dell’amatissima soap opera Beautiful: un grande ritorno farà felici i fan.

Tante le vicende accadute, ultimamente, nel soap americana Beautiful: Sheila Carter in preda ai tormenti amorosi per Bill e Deacon mentre cerca di recuperare il rapporto con Finn; la depressione di Taylor a causa dei suoi sensi di colpa: la rinascita di Brooke a seguito della frequentazione con il giovane Hollis; infine la battaglia legale per l’affidamento del piccolo Douglas, giusto per citarne alcuni. Come si evince, dunque, i personaggi hanno saputo tenere con il fiato sospeso il pubblico, attraverso una narrazione coinvolgente e ben studiata nei minimi dettagli.

In queste ultime ore sono spuntati gli spoiler sulla puntata del 20 luglio. Ci sarà un colpo di scena che prevede un ritorno inaspettato seppur sperato. Fioccano le ipotesi sul web, d’altronde il cast, negli anni, ha subìto tanti di quei cambiamenti che di personaggi da riportare nella storia ce ne sono tanti. Ad ogni modo, in questo caso, è proprio lui che torna a casa, tra fiumi di lacrime e commozione.

Beautiful anticipazioni del 20 luglio: torna lui per mettere a posto le cose

Come accennato, la tremenda Sheila Carter, famosa per le sue malefatte, ora è in preda a una tempesta sentimentale: Bill o Deacon? Intanto Spencer le lancia un avvertimento: mai tradirlo, altrimenti ci saranno conseguenze. La donna, allora, gli chiede se i dubbi sulla loro relazione siano sorti a causa dell’incontro con il figlio.

A questo punto, l’uomo la rassicura, a patto che rimanga fedele. Un bel problema, proprio perché ora la nemica della famiglia Forrester dovrà scegliere se continuare a vivere in clandestinità oppure mettere alla prova l’ira di Bill.

Intanto Thomas torna finalmente alla Hope for the Future in qualità di capo-stilista. Ma procediamo con ordine. Il giovane cerca di convincere Brooke delle sue buone intenzioni, adducendo il fatto che solo il suo reintegro in azienda potrebbe salvare il brand di sua figlia. A seguito di mille peripezie, adesso è pronto per rilanciarsi nel mondo del lavoro, perché non concedergli, dunque, una seconda occasione?

Anche Steffy, nonostante i trascorsi burrascosi con il fratello, lo appoggia affinché possa ricominciare. L’unico che non è convinto parrebbe Liam che tenta di dissuadere Hope dall’assumere nuovamente Thomas. Benché sia sicuro di essere riuscito nel suo intento, ovvero convincere la ragazza a tenere lontano il giovane Forrester, quest’ultimo viene accolto, ancora una volta, nella squadra con un unico obiettivo: risollevare le sorti di Hope for the Future.