Kate deve pensare anche al marito, la Principessa preoccupata: “Ora basta, è pericoloso”

Kate Middleton preoccupata per il marito William: ora deve pensare anche lui e a quello che lo mette in pericolo.

Preoccupata per le sue condizioni di salute, dopo aver scoperto di avere il cancro, Kate Middleton è ora alle prese con i problemi coniugali. Alla principessa pare non sia piaciuto un comportamento dell’erede al trono e ha deciso di richiamarlo e farsi sentire.

Non bastano i problemi di salute e le questioni da gestire, adesso si trova ad affrontare anche i problemi matrimoniali. La coppia reale sarebbe infatti in crisi per un momento di discussione. La notizia si è diffusa dopo la pubblicazione di un video in cui William appare spensierato, ma che la moglie non ha affatto tollerato: ecco cosa è accaduto.

I problemi matrimoniali di William e Kate, proprio ora arriva la notizia e l’ultimatum della Principessa

Proprio in queste ultime ore è diventato virale un video in cui si vede William sfrecciare nei giardini di Palazzo Reale a bordo di un monopattino. Immagini spensierate, lontane da quelle di eventi ufficiali e feste reali, che mostra un lato inedito dell’erede al trono, decisamente già giocoso. Queste immagini però non sarebbero affatto state gradite dalla principessa. Il video avrebbe infatti causato una lite e posto Kate Middleton nella situazione scomoda di dare un ultimatum al marito.

Secondo rumors della stampa inglese, a Kate non sarebbe piaciuta questa scena e non era nemmeno a conoscenza di questa nuova passione di William. La principessa si sarebbe resa conto della pericolosità del gesto dopo aver visto il marito sfrecciare nei giardini a bordo del monopattino e senza casco. Un gesto ritenuto da lei irresponsabile e che ha generato una lite importante a casa, o almeno così riportano i tabloid id oltremanica.

“William è davvero molto impegnato e i tanti impegni lo stancano, quindi sfrecciare in giro sul suo monopattino elettrico senza casco è per lui una liberazione – ha spiegato una fonte vicina alla coppia, citata da Closer Online UK. – Se cade, però, potrebbe farsi davvero male e l’ultima cosa di cui la famiglia reale ha bisogno in questo momento è che il principe finisca in ospedale: hanno già abbastanza cose di cui preoccuparsi”.

Poi la fonte continua parlando del comportamento della Principessa del Galles: “Kate fa del suo meglio per non assillare il marito, ma non è stata contenta di scoprire che quando corre in monopattino non usa il casco e ora gli sta chiedendo di mettere fine a questo comportamento sconsiderato”.