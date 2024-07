Un Posto al Sole puntata di giovedì 25 luglio: Alberto ancora nei guai, mentre una coppia ritroverà la serenità

Alberto si ritroverà di nuovo nei guai a Un posto al sole, una coppia invece si riavvicinerà, cosa accadrà nella puntata di giovedì 25 luglio.

Le trame di Un posto al sole incuriosiscono sempre di più i tantissimi fan della storica soap opera, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 circa su Rai 3. Gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, colpi di scena e novità non mancano mai e catturano quotidianamente l’attenzione di moltissimi telespettatori.

Tante sono le vicende che nell’ultimo periodo hanno tenuto spesso col fiato sospeso i telespettatori, soprattutto la profonda crisi tra Guido e Mariella. Da mesi ormai il loro rapporto ha preso una brutta piega e le cose sono peggiorate quando lui ha rivisto Claudia dopo moltissimi anni. Per l’amica aveva un debole anche da giovani e i suoi sentimenti si sono riaccesi da quando si sono ritrovati.

Nei precedenti episodi di Un posto al sole stanco di vedere la moglie soffrire il vigile ha ammesso che non riesce a smettere di pensare alla Costa, una confessione che ha gettato Mariella nello sconforto. Per riflettere e cercare di ritrovare la serenità la Altieri ha deciso di trascorrere qualche giorno al mare con Bice e Lollo.

Anticipazioni Upas: Alberto speranzoso, Rossella e Niko si riavvicinano

Luca ha corso un grosso rischio nelle precedenti puntate dell’amatissima soap opera turca, quando è salito in auto con Alberto mentre era totalmente ubriaco e fuori di sé. Nella puntata di giovedì 25 luglio De Santis proverà ancora a confortarlo ma non ci riuscirà.

Una splendida notizia, però, riaccenderà la speranza dell’avvocato Palladini nei prossimi episodi di Un posto al sole, sarà al settimo cielo. Nel frattempo Nunzio e Rossella vivranno una situazione davvero delicata che li unirà molto, dopo essersi accorta del pericolo che stava correndo proteggeranno una ragazza dal fidanzato violento.

Dopo un periodo di lontananza si ritroveranno complici e uniti e questo potrebbe fargli capire che i loro sentimenti non sono affatto svaniti. Intanto Lollo e Mariella soffrono per la situazione che si è creata in famiglia, rimasto da solo a casa Guido avrà modo di riflettere e anche lui soffrirà per quello che sta succedendo. I due riusciranno a riconciliarsi nelle prossime puntate o il loro matrimonio è destinato a finire? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra loro.