Emma Marrone, bruttissimo episodio sui social: la sua risposta è da applausi

Bruttissimo episodio sui social contro Emma Marrone. La cantate, come sempre, non le manda di certo a dire: ecco la risposta.

Il commento sotto al post ha spiazzato del tutto Emma Marrone. Infatti, la cantante ha dovuto rispondere per le righe e far capire come stanno realmente le cose: ecco cosa è emerso dal botta e risposta con l’utente. Un messaggio che non poteva di certo passare inosservato.

Emma Marrone, oltre che per il suo talento da cantante, è nota anche per essere una ragazza che difende con fermezza le sue convinzioni. Spesso quando viene attaccata trova sempre il modo di far prevalere il suo pensiero mettendo gli haters in una condizione di inferiorità. Questa voto però è accaduto su un argomento molto delicato: ecco come ha risposto all’assurda accusa.

Emma Marrone e la risposta assurda al commento dell’hater: ecco cosa è accaduto

Molto attiva sui social, Emma Marrone, non manca mai occasione per far sentire il suo pensiero ed esporsi. È accaduto proprio recentemente quando un hater ha commentato una sua esibizione. In particolare, l’utente ha commentato il momento in cui Emma, come spesso accade, si pone a favore della libertà di genere e dell’amore in tutte le sue forme. Ebbene, l’hater non pare abbia gradito questa sua uscita intimandola a pensare solo a cantare e a non esprimere la sua opinione in merito.

“Pena a cantare e non rompere i cog****i sull’omofobia”, ha scritto l’utente sotto al post della Marrone che prontamente ha risposto: “Va bene cog****e. Perché questo sei, un cog****e“. Il botta e risposta è proseguito con l’hater che ha scritto ancora: “Evito di risponderti… poverina fai passare la non normalità in normalità… povero mondo per colpa di gente del c***o”.

Emma nei giorni scorsi durante un concerto si è interrotta per commentare la brutale aggressione subìta da una coppia di ragazzi a Roma. Una violenza che ha scosso opinione pubblica e il mondo dello spettacolo portando la cantante a scegliere di non tacere. Anche di fronte a queste risposte ha scelto di dire la sua e ha mostrato la conversazione in una storia su Instagram aggiungendo l’emoticon di un pagliaccio, e ha chiosato: “Questo sei… un pagliaccio ignorante che è convinto di colpire nel segno. Sei il degrado di questa società. L’unica cosa non normale sei tu. Non fare il duro con me”.