Ora Harry ha paura, le sue telefonate senza risposte: “Re Carlo ha ormai deciso”

Harry sta cercando la riconciliazione, tuttavia molte delle sue chiamate sono rimaste senza risposta. Cosa ha deciso Re Carlo

Il tempo smentisce spesso le indiscrezioni relative alle dinamiche della Royal Family, soprattutto perché si tratta di voci messe in giro da fonti anonime e da insider. La strategia applicata dai reali britannici di non rilasciare dichiarazioni funziona perfettamente.

Nel caso dei rapporti tra i duchi del Sussex e i residenti di Buckingham Palace si presentano ancora più incognite. Da una parte Harry e Meghan esprimono pensieri ed opinione tramite il loro portavoce, dall’altra nessuno riserva ai mittenti attenzioni e considerazione. L’opinione pubblica romane così nel dubbio. Di recente, ad esempio, un insider ha smentito le voci riguardanti una possibile riconciliazione.

Telefonate di Harry senza riposta, con Re Carlo III non comunica da mesi: il motivo del rifiuto del sovrano

Le voci riguardanti una possibile riconciliazione potrebbero dissolversi nel nulla. Nelle ultime settimane molte testate giornalistiche inglesi hanno rivelato che il duca del Sussex intende disperatamente riallacciare i rapporti con i famigliari. Un desiderio scaturito non solo dalla malattia del sovrano, ma anche del compimento – il 15 settembre – del suo 40esimo compleanno.

Nel 2027 inoltre la coppia di “disertori” dovrebbe recarsi a Birmingham per il decimo anniversario degli Invictus Games, un evento al quale William e Carlo III non hanno escluso di partecipare. Sembra tuttavia che qualcosa non stia funzionando a dovere.

L’insider ha spiegato come Harry abbia tentato di contattare il padre in questi mesi, senza ricevere alcuna risposta. Telefonate a vuoto ed ignorate dal diretto interessato, contribuendo così al profondo senso di frustrazione manifestato dal duca del Sussex. Il motivo delle chiamate di Harry risiederebbe nuovamente nella mancata scorta riservata alla famiglia residente in California. Secondo Harry, “l’unica persona che può fare qualcosa al riguardo è suo padre”, ha riferito la fonte. Una speranza vana che avrebbe allontanato ulteriormente padre e figlio.

Il sovrano non può intervenire nelle decisioni dei tribunali inglesi, tantomeno discuterne le sentenze. La giurisdizione britannica ha rifiutato in più di un’occasione la richiesta del duca e su questo non esiste margine di polemica. La bufera mediatica scoppiata attorno alla Royal Family dopo gli attacchi di Harry e Meghan, benché si sia placata nell’ultimo anno, porta ancora con sé diversi strascichi. Uno dei motivi per cui il Re non risponde alle curiosità legittime del figlio circa le sue condizioni di salute è il rischio che Harry riveli alla stampa dettagli che il sovrano non intende condividere. Insomma, un cane che si morde la coda.