Le prime parole di Fedez dopo il ricovero in ospedale: “Purtroppo…”

Momenti di paura per Fedez nella notte tra venerdì e sabato in seguito a un ricovero d’urgenza in ospedale, il rapper parla per la prima volta.

Fedez ha parlato dopo il ricovero in ospedale d’urgenza avvenuto nella tarda serata di venerdì 2 agosto. Il rapper era atteso a Gallipoli, in Puglia, per partecipare a un evento, ma a causa di un malore in volo è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Adesso ha deciso di parlare e ha spiegato a tutti come sta.

La notizia del ricovero di Fedez ha spaventato non poco chi lo segue, è noto come il rapper abbia avuto diversi problemi di salute, motivo per cui l’ennesimo malore ha preoccupato molto i suoi fan. Adesso è stato lui stesso a rompere il silenzio e a parlare dopo che si è appreso del suo nuovo ricovero.

Fedez spiega come sta dopo il ricovero in ospedale

Il suo staff aveva parlato di un malore e di un ricovero, scusandosi per la mancata partecipazione di Fedez all’evento a Gallipoli. Poi la ASL di Brindisi aveva diramato un comunicato in cui aveva chiarito quali fossero le reali condizioni del rapper e adesso ha deciso di parlare direttamente lui.

Fedez ha condiviso una storia sui social in cui ha ringraziato lo staff medico dell’ospedale Perrino di Brindisi dove venerdì sera è stato portato in ambulanza. Ha voluto mandare un abbraccio alle tante persone che lo aspettavano a Gallipoli, spiegando come dopo l’ultimo ricovero ci tenesse davvero tanto ai djset che aveva organizzato, ma purtroppo nel corso del volo è stato male ed è dovuto correre in ospedale.

“(…) Purtroppo durante il volo sono stato male (…)“, si legge nel lungo messaggio condiviso da Fedez. Il rapper ha spiegato che sperava di essere dimesso per tempo, ma non è andata così. “(…) E’ stata una nottata intensa ma ora sto meglio (…)“, ha scritto l’ex marito di Chiara Ferragni. Fedez non ha spiegato cosa ha avuto, l’aveva fatto la madre Tatiana poco prima ai microfoni di Rtl102.5, chiarendo che il figlio è stato ricoverato a causa di un’intossicazione alimentare, nulla dunque che avesse a che vedere con i suoi problemi di salute pregressi.

“(…) Sono davvero rammaricato di non essere riuscito ad essere con voi anche questa volta. Federico“, si conclude così il messaggio del rapper, dalle sue parole traspare la grande delusione. Ad ogni modo, stando a quanto lo stesso Fedez ha detto, ora per fortuna sta meglio.