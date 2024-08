Sophie Codegoni magrissima, fan preoccupati: “Nel video si vede chiaramente”

Sophie Codegoni fa preoccupare parecchio i fan per via di un video che ha postato poco fa: l’ex tronista è sempre più magra.

Già da qualche tempo i fan dell’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, si erano preoccupati per via della sua magrezza ritenuta eccessiva. Molti avevano ipotizzato che dietro a questo cambiamento fisico ci fossero problemi.

Con molta probabilità Sophie aveva perso peso per via del periodo poco facile che stava attraversando. Ora, a distanza di un po’ di tempo, la situazione non sembra affatto rientrata. In un video che Sophie ha postato di recente, in cui pubblicizza delle creme, si vede chiaramente quanto sia ancora molto magra.

I fan di Sophie Codegoni preoccupati per la sua eccessiva magrezza dopo il video che ha postato

Sophie Codegoni ha postato in video in cui parla di creme utili per snellire le cosce e ridurre la ritenzione idrica. L’ex tronista è poi passata all’applicazione delle creme sulle sue gambe e proprio in quel momento, i fan sono rimasti sconvolti dalla sua magrezza.

In video mostrava infatti delle gambe troppo magre, cosa difficile da ignorare. La stessa crema che Sophie stava pubblicizzando sembrava inutile sul suo corpo privo di grasso. Questo è ciò che hanno pensato tante persone guardando quelle immagini. Molti i commenti sotto i post di Sophie riguardanti la sua eccessiva magrezza, ma non stanno sortendo nessun effetto. Anzi l’ex gieffina sembra dimagrire ancora di più.

Molti fan si stanno preoccupando per l’ex volto di Uomini e Donne. Sophie Codegoni ha vissuto mesi molto travagliati a causa della separazione da Alessandro Basciano, da cui ha avuto anche una figlia a maggio dell’anno scorso. I due, come molti sanno, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Il loro amore è nato durante la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Una volta usciti dalla casa, hanno continuato a stare assieme, formando una delle coppie più in vista del mondo dello spettacolo. Ma nonostante la nascita della figlia, a un certo punto il loro rapporto si è concluso in maniera burrascosa, con uno scambio di accuse reciproche. Poi c’è stato un breve riavvicinamento, anche questo andato in fumo. E adesso Sophie preoccupa i suoi tanti ammiratori, che sono in pena per la loro beniamina.