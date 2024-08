Non andare in vacanza prima di montare questo dispositivo: addio ladri e viaggi senza pensieri

Non potrete più farne a meno: il dispositivo tecnologico per proteggere la vostra casa dai ladri durante le vacanze.

Una delle principali preoccupazioni, quando si deve partire dalle vacanze, è legata al rischio che i ladri possano riuscire ad entrare in casa sottraendo, indisturbati, tutto ciò che ha valore. Per tale motivo cresce anno dopo anno il numero di coloro che si proteggono in maniere differenti, dalla decisione di installare un allarme perimetrale o volumetrico alla realizzazione di inferriate da applicare a finestre e portafinestre, fino all’acquisto di porte di accesso blindate.

Esiste però anche un ulteriore accorgimento che potrebbe fare davvero la differenza consentendo alle persone di viaggiare e godersi il relax senza pensieri. Si tratta di un dispositivo che è bene montare prima della partenza, per una vacanza di totale serenità.

Ladri in casa durante le vacanze? Il dispositivo per proteggersi

La tecnologia ci viene in aiuto anche nel caso della protezione del proprio appartamento da malintenzionati che, in nostra assenza, potrebbero fare man bassa in casa portandoci via tutto e lasciandoci, al nostro rientro, con rabbia ed un grande amaro in bocca. E lo fa con un dispositivo che sta conoscendo una massiccia diffusione da alcuni anni a questa parte e che rappresenta un’alternativa alla serratura ‘classica’ delle porte di casa apribile mediante le chiavi.

Stiamo parlando delle serrature smart o smart lock, più comunemente note come ‘serrature intelligenti’. Utilizzabili cioè mediante comandi vocali o con l’impronta digitale ed in grado di gestire l’apertura e la chiusura delle porte in maniera del tutto automatizzata. In commercio ne esistono versioni di vario tipo: inizialmente erano dotate della tastierina numerica ma l’evoluzione tecnologica ha modificato anche il loro aspetto ed oggi infatti sfruttano l’Internet of Things senza necessità di premere alcunché.

I metodi di apertura sono molteplici sulla base delle specifiche esigenze. Per esempio vi sono i modelli apribili mediante braccialetti, card o tag oppure utilizzando smartphone e tablet o ancora mediante codice di sicurezza da digitare su tastierino. Ma anche tipologie che funzionano con il telecomando connesso via Bluetooth, via impronta digitale o attraverso comandi vocali. I vantaggi delle serrature intelligenti sono tantissimi: oltre ad una facile e rapida installazione del sistema anche la semplicità di utilizzo è comprovata.

Si tratta di dispositivi molto pratici che funzionano anche da remoto e offrono la possibilità di dimenticare completamente le chiavi che spesso si dimenticano o si perdono. Si tratta anche di una soluzione molto utile nel caso delle abitazioni in affitto oppure delle case vacanza.