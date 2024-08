“Mio fratello morto di leucemia”: la confessione shock mette i brividi

L’ex calciatore ha confessato di aver subito un gravissimo lutto: le sue parole sono veramente cariche di significato.

Un trascorso certamente glorioso nel mondo del pallone, nella vita ha però subito un gravissimo lutto che lo ha inevitabilmente segnato. Suo fratello è morto di leucemia e l’ex centravanti lo ha raccontato nel corso di una toccante e recente intervista. Fa sempre male parlare di questo argomento, ma ha trovato la forza di farlo, nonostante il dolore provato.

L’attaccante ha avuto un passato anche con le maglie di Juventus, Inter, Milan e Paris Saint Germain, senza dimenticare l’esperienza statunitense con i Los Angeles Galaxy. Una carriera ricca di gol ed assist, ora invece ha invece deciso di rimanere sempre nel mondo del calcio, svolgendo un altro delicato ruolo. Le sue parole pesano eccome, da qui tutta una serie di novità.

Ibrahimovic e la confessione del fratello morto, cosa ha detto

Il protagonista è Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante che si è ritirato dal mondo del calcio giocato soltanto da un anno. Ora la sua scelta è quella di fare da collante fra la dirigenza e i calciatori, un ruolo delicato e allo stesso tempo totalmente differente rispetto a quello dell’attaccante. Ha appeso gli scarpini al chiodo e scelto di rimanere sempre nel Milan, club con cui ha vinto diversi trofei, alcuni dei quali di caratura internazionale. “Non sono un babysitter, i calciatori sono adulti e devono assumersi delle responsabilità“, ha spiegato.

Ibra ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic, raccontando anche un momento difficile vissuto diverso tempo fa. L’ex centravanti milanista si è raccontato con un evento che lo ha inevitabilmente segnato nella sua vita. Suo fratello aveva la leucemia. “Dov’era Dio per aiutarlo? Ringrazia Dio ogni giorno, preghi Dio. Ma dov’era Dio adesso? Nel mio mondo, sei il tuo Dio. Questo è ciò in cui credo. E questa è la mia mentalità“, ha commentato Ibrahimovic.

Una carriera lunga e allo stesso tempo dolorosa, ma con una certezza: Ibrahimovic ha spiegato che non farà mai l’allenatore. Scherzandoci su, infatti, l’ex giocatore ha ribadito di non volere “i capelli grigi” dopo una settimana da allenatore. In quel caso ha parlato della mancanza di tempo libero e quindi di non voler procedere con quel tipo di lavoro. Fatto sta che il racconto del fratello tocca il profondo del cuore e va ben oltre.