Morata e Campello perché è finita, parla una fonte vicina alla coppia: “Lei lo ha lasciato”

Quali sono stati i motivi della rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello? Secondo una fonte sarebbe stata lei a troncare.

“Non è tutt’oro quello che luccica“. Il detto calza a pennello con quanto accaduto tra Alvaro Morata e Alice Campello, che hanno annunciato la separazione con due messaggi distinti, pubblicati sui rispettivi profili Instagram. Solo poche ore prima avevano iniziato a circolare voci su una presunta crisi, ma lei aveva smentito seccamente, per questo molti avevano pensato che si trattasse della solita indiscrezione senza fondamento. E invece era tutto vero.

Pensare che tra Alvaro e Alice sia tutto finito sembra incredibile, i due erano considerati da molti un esempio di coppia e famiglia perfetta. Non solo, a inizio luglio lei era corsa in campo per festeggiare con lui con tanto di baci e abbracci la vittoria dell’Europeo da parte della Nazionale Spagnola. Allora cosa ha fatto precipitare la situazione in così poco tempo?

Perché è finita tra Morata e Alice Campello? L’indiscrezione clamorosa: doppia vita con un altra persona

Sia Alvaro Morata che Alice Campello hanno chiesto rispetto ai loro follower, invitandoli a evitare strane congetture sui motivi che sono all’origine della loro separazione, soprattutto per evitare che a farne le spese siano i loro quattro bambini. Ma è inevitabile chiedersi quali siano le motivazioni della rottura. Solo poche settimane prima, infatti, in occasione del loro anniversario, il calciatore aveva definito la moglie “la persona con cui spero di invecchiare“.

A sbilanciarsi ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, convinto che la loro relazione abbia iniziato a scricchiolare già qualche mese fa, quando i litigi sono diventati sempre più frequenti. Però la decisione definitiva sarebbe stata presa dall’influencer: “La favola si interrompe quando mesi fa iniziano i litigi irrecuperabili, uno via l’altro. Incomprensioni. La distanza. Un forte momento di stress vissuto dal calciatore. Fortissimo. Poi quelle parole che non si incontrano più. Infine la scelta di Alice e l’annuncio congiunto della rottura e la richiesta di rispetto e silenzio entrambi“, ha scritto in un tweet il giornalista.

Lei ci ha comunque tenuto a difendere l’attaccante del Milan, soprattutto da chi ha pensato che questa scelta sia sia il risultato di una serie di tradimenti “Ho letto troppe cose brutte e si tende sempre a pensare che sia colpa dell’uomo… Ci tengo a ripetere una volta in più che Alvaro è la persona più incredibile che abbia mai conosciuto e che non c’è mai stata una mancanza di rispetto da parte sua né da parte mia”, ha spiegato Alice, rispondendo a un suo fan.

Invece, secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Morata avrebbe una sorta di doppia vita che porta avanti da tempo, addirittura da quando Alice era incinta della loro bambina, nata a gennaio 2023. Sarà davvero così? Sempre secondo Rosica, a breve Alvaro potrebbe uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma. Ma per saperne di più non resta che attendere il corso degli eventi.