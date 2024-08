Endless Love, la foto della discordia: Kemal non ha più dubbi, è pronto a tutto

Una foto creerà scompiglio nelle prossime puntate di Endless Love. Anticipazioni turche al cardiopalmo su Kemal

Mentre gli episodi in Italia proseguono diretti verso il matrimonio fra Asu e l’ingegnere, in Turchia la soap opera è già terminata da tempo. Proprio dal Paese in cui Endless Love è stata prodotta, arrivano delle anticipazioni su Kemal che ben descrivono tutto l’impegno che ci metterà far emergere tutta la verità. Una fotografia in particolare porterà scompiglio, cambiando il corso degli eventi.

Le ultime puntate andate in scena sulle reti Mediaset hanno dimostrato quanto Kemal sia stufo della situazione che sta vivendo con Nihan. I due non sono riusciti a stare assieme per via delle azioni criminali di Emir, uscito vincitore dalla lotta contro i due ex fidanzati.

Nihan e suo marito sembrano felici agli occhi di tutti, ma in realtà lei ama ancora l’ingegnere e in molti sono a conoscenza di questo sentimento. Eppure, Kemal ha chiesto ad Asu di sposarlo, facendola rallegrare in un periodo in cui stava soffrendo per la malattia dello zio. Ora i due sembrano legati, ma a breve tutto cambierà ed emergeranno sempre nuove dinamiche avvincenti e che cambieranno le carte in tavola.

Anticipazioni Endless Love, Kemal trova a casa una bambina: la piccola nasconde un segreto

A breve tutto cambierà e Kemal finirà anche in carcere. Una volta uscito, però, troverà a casa sua una bambina, ma Zeynep gli dirà che se ne sta occupando come baby sitter. L’ingegnere capirà sin da subito di avere un legame con la piccola, ma sua madre Fehime e tutti gli altri protagonisti di Endless Love faranno di tutto per non far emergere la verità.

L’unica ad andare controcorrente sarà Leyla, la quale porterà alla luce la carta d’identità della piccola Deniz, sulla quale c’è il gruppo sanguigno che è lo stesso di Kemal. Fehime, invece, nasconderà una foto della piccola, tentando di proteggere il figlio e la nipote dalla malvagità di Emir.

Quest’ultimo, intanto, pagherà un medico per falsificare il gruppo sanguigno della piccola sui documenti, ma ciò non eviterà a Kemal di proseguire nelle sue ricerche e di trovare la foto di Deniz. A breve, la verità verrà a galla e allora sarà impossibile tornare indietro. Emir e Kemal si contenderanno la paternità della bambina e Nihan farà di tutto per salvarla dal marito, il quale è pronto a far del male alla piccola pur di far credere a tutti che lei è sua figlia.