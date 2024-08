Chiara Ferragni stravolge gli outfit e sul web piovono commenti: il nuovo look fa discutere

Chiara Ferragni si è presentata al popolo dei social con un look inedito, ma in tanti hanno bocciato il suo outfit.

Continua la perdita di consensi per Chiara Ferragni? Stando ai rumors, sì. I beninformati ritengono infatti che dopo lo scoppio del cosiddetto Pandoro-gate, le preferenze nei suoi confronti sono drasticamente calate. Si è verificata una perdita di fiducia tale da indurre i suoi follower a migrare verso le pagine di altre influencer.

Un dato incontrovertibile, basta spulciare il suo profilo per accorgersi che ha avuto una perdita di seguaci cospicua rispetto allo scorso anno. Anche le vendite nei suoi negozi sarebbero calate, fatto che riflette il momento no che sta attraversando ormai da mesi e mesi. Chiara Ferragni infatti sta vivendo un periodo particolarmente difficile, e non solo sul fronte professionale bensì anche su quello privato.

È noto che la sua relazione con Fedez sia giunta al capolinea, nonostante alcuni sostengano che si tratti di una “mossa mediatica” che i due avrebbero escogitato per distogliere l’attenzione dai procedimenti giudiziari che vedono coinvolta la Ferragni. Invero, sembrerebbe trattarsi di una congettura molto lontana dalla realtà, i due infatti secondo alcuni rumors avrebbero delle nuove frequentazioni in corso. Non hanno rilasciato conferme al riguardo, ma i fan di entrambi sostengono che ormai la loro relazione sia definitivamente giunta al capolinea.

Chiara Ferragni vestita come non si era mai visto: l’outfit scatena i commenti negativi

Nel frattempo, Chiara ha deciso di mostrarsi in una veste inedita ai suoi fedelissimi fan. Sono lontani i tempi in cui sembrava essere irraggiungibile, oggi preferisce mostrarsi come una persona comune. Alcuni però non hanno affatto apprezzato questa sua rivoluzione interiore, puntandole il dito contro e accusandola di fingere. Nonostante i detrattori, l’imprenditrice digitale può contare sull’affetto e sul sostegno incondizionato dei tantissimi fan che non hanno mai smesso di seguirla e di infonderle il coraggio necessario per affrontare questo delicato momento.

I suoi supporter l’hanno difesa a spada tratta anche in queste ore, quando un suo look ha sollevato polemiche. Chiara Ferragni ha scattato un selfie allo specchio, ma questa volta il suo outfit non ha destato consensi come se piovessero. Sono sorte infatti delle vere e proprie discussioni social, da un lato c’è chi ha promosso a pieni voti il suo stile, dall’altra chi invece lo ha bocciato senza mezze misure.

Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato una storia su Instagram in cui a postato lo scatto della Ferragni, con addosso abiti molto casual, molto semplici, molto differenti da quelli che era solita indossare solo qualche mese fa. La didascalia della Marzano è emblematica: “Diciamo che con questo look ormai la stiamo perdendo…“.