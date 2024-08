Kate Middleton, il gesto della figlia Charlotte per risollevarle il morale: tutti commossi

Il gesto della principessa Charlotte per mamma Kate Middleton risolleva il morale di tutti: i fan ora sono commossi, ecco perché.

La bambina, nonostante la giovanissima età, ha già fatto intenerire tutti con un gesto che non è passato inosservato. Ecco cosa ha fatto la piccola Charlotte e come mai il suo nome è diventato così rilevante nella Royal Family: il gesto inaspettato che emoziona i sudditi.

Un momento davvero difficile per la Royal Family, alle prese con la malattia di Re Carlo e della principessa Kate Middleton. Quest’ultima ha annunciato lo scorso marzo di essere affetta dal cancro e di essersi perciò sottoposta a chemioterapia preventiva. Le cure l’hanno debilitata al punto da costringerla a mostrarsi in pubblico solo mesi dopo, ma a risollevarle il morale ci pensa la principessa Charlotte: ecco come.

La principessa Charlotte e il talento nascosto che riempie di gioia mamma Kate Middleton: ecco cosa fa

Kate Middleton oltre che essere la moglie del principe William, erede al trono d’Inghilterra, è anche e soprattutto una mamma. Sono proprio i suoi tre figli ad averle dato la forza di affrontare il momento più difficile della sua vita: la scoperta del cancro. Quando è arrivata la diagnosi infatti la Principessa è rimasta sconvolta, così come tutta la sua famiglia, ma ha voluto raccontare un momento molto dolce.

Ha infatti raccontato di come sua figlia abbia rallegrato tutti strappando un sorriso a tutti i presenti durante una visita al Vsi Razom Community Hub a Bracknell nell’ottobre dell’anno scorso. La principessa Charlotte, nota già per il suo carattere deciso e la netta somiglianza con la bisnonna, la regina Elisabetta II, ha infatti accompagnato la mamma durante l’evento a sostegno dei rifugiati ucraini.

Proprio durante il suo soggiorno Kate ha parlato con una bimba di 8 anni di nome Liza. Lei stessa ha raccontato, come riporta il Mirror, come la figlia sia riuscita a far sorridere tutti. “Stamattina ho sentito mia figlia cantare una canzone intitolata ‘Shine Jesus Shine’ e mi ha reso molto felice“. La piccola Liza ha reagito con gioia al titolo della canzone, spingendo Kate a chiederle: “Conosci quella canzone? Ha la stessa melodia? L’ho sentita stamattina e mi ha reso molto felice“.

L’ex corrispondente reale della BBC, Jennie Bond, ha confermato che Charlotte è molto legata alla mamma e la sta sostenendo molto nella sua battaglia contro il cancro. “Charlotte ha ormai un’età in cui probabilmente sente di poter invertire un po’ i ruoli e prendersi cura di sua madre mentre si rimette in forze”.

E ancora: “Charlotte mostra certamente segni di somiglianza con Catherine nell’aspetto e nel suo amore per lo sport e la vita all’aria aperta. Col passare del tempo, sono certa che diventeranno più che semplici mamma e figlia, ma grandi compagne l’una per l’altra… proprio come Catherine e sua madre Carole“.