Flavio Briatore, il figlio Nathan mostra il jet privato e tutti impazziscono: com’è fatto il velivolo

Impossibile non rimanere sbalorditi dinanzi alle immagini del jet privato di Briatore. Il figlio Nathan ha deciso di mostrarlo al pubblico.

Sul web sta facendo molto discutere l’immagine caricata in rete da parte del figlio di Flavio Briatore, Nathan Falco. Il ragazzo ha deciso di condividere un’istantanea riguardante il jet privato del padre e lo ha fatto sul suo profilo di Instagram. La foto è pazzesca, vista la grandezza del velivolo e il fatto che pochi ragazzi della sua età potrebbero permettersi un bene di lusso così costoso.

Era inevitabile che il gesto compiuto dal giovane di casa Briatore potesse apparire a molti come un’ostentazione di ricchezza della quale il web non aveva proprio bisogno. Molti utenti di Instagram, social sul quale Nathan ha pubblicato la foto, si sono scagliati contro il ragazzo criticando la sua scelta.

Comunque, la storia apparsa sul profilo del ragazzo non lascia assolutamente indifferenti, anche per via della maestosità e della bellezza del velivolo. Flavio Briatore è un imprenditore di successo e di livello internazionale, e quindi molti spesso è chiamato ad affrontare viaggi di lavoro. Il suo jet privato è il modo migliore per muoversi in totale autonomia. Vediamo quali sono le caratteristiche di questo gioiello della tecnologia.

Flavio Briatore, il figlio Nathan mostra i dettagli del jet privato di famiglia: grande lusso al suo interno

Sin dalla parte esterna il jet della famiglia Briatore desta grande impressione perché ricorda in tutto e per tutto un boing. Al suo interno però vi possono salire solamente Briatore, la sua famiglia e gli invitati che l’uomo vuole portare con sé in uno dei suoi tanti viaggi in giro per il mondo.

Gli interni del jet privato di Briatore sono in pelle, mentre i cuscini che vanno a completare gli arredamenti sono tutti ricamati. Anche l’imprenditore ha condiviso più volte delle immagini riguardanti questo impressionante velivolo. Lo ha fatto anche mostrando un selfie scattato proprio con il figlio Nathan. I colori degli interni sono abbastanza particolari: i sedili sono in pelle nera, mentre le pareti specchiate e la moquette sono di color grigio chiaro, tendente all’argentato.

Sulle pareti ci sono grandi schermi digitali, i quali aiutano a far comprendere ai passeggeri la rotta intrapresa dal pilota. Il jet fa il paio con altri mezzi di lusso in possesso di Briatore. L’imprenditore piemontese ama collezionare soprattutto auto di lusso: nel suo garage ci sono infatti una Lamborghini, una Jaguar, una Bentley e persino una Rolls-Royce.