Re Carlo, dopo tanto dolore arriva la notizia inaspettata: fan in lacrime

Re Carlo continua la sua strenua battaglia contro il cancro: le voci di corridoio stanno però riportando notizie davvero inaspettate.

Quando lo scorso febbraio Carlo decise di palare apertamente della diagnosi di cancro che aveva appena ricevuto, lo shock fu gigantesco. All’epoca infatti il Re era salito al trono da poco più di un anno e, anche se molti si aspettavano che il suo regno sarebbe stato breve, nessuno avrebbe mai immaginato una notizia del genere.

Dimostrando ancora una volta di essere un re rivoluzionario, nonostante la sua età, Carlo decise di rompere la regola della riservatezza a cui la Famiglia Reale si è sempre attenuta quando si tratta di problemi di salute. Anche le cause della morte della Regina Elisabetta non sono mai state rese note, anche se ormai si pensa fosse una forma di cancro del sangue.

La decisione di Carlo lo ha avvicinato immensamente ai suoi sudditi, che si sono stretti intorno al proprio Re con un enorme affetto, inondando letteralmente le cassette postali di Buckingham Palace con centinaia e centinaia di lettere e di biglietti di auguri. Non stupisce quindi che il ritorno di Carlo sulle scene pubbliche, avvenuto ad Aprile, è stato salutato dai sudditi con grande sollievo. Da allora però non sono più state date informazioni ufficiali sullo stato di salute del Re.

Come sta davvero Re Carlo? Le ultime sulla sua battaglia contro il cancro: notizia inattesa

Anche se il Re sta continuando a mostrarsi estremamente attivo, sorridente e positivo nelle ultime settimane, partecipando a moltissimi eventi ufficiali, da corte non è arrivato alcun comunicato ufficiale che annunci che il Re è finalmente fuori pericolo.

Questo significa che Carlo continua a sottoporsi regolarmente alla chemioterapia, esattamente come sua nuora Kate Middleton, anche lei alle prese con il cancro. Voci di corridoio però sostengono che il Re sta reagendo alle cure a cui viene sottoposto molto meglio rispetto alle aspettative inziali. Negli ambienti di Corte ci sarebbe quindi un grande ottimismo, che nessuno si sarebbe concesso a febbraio.

La stessa Camilla ha affermato, diverse settimane fa, che “il Re sta molto bene, e starebbe ancora meglio se facesse quello che gli dicono i medici!“. Quest’affermazione, che Camilla pronunciò in tono scherzoso, lascia intuire che Carlo è come sempre un vulcano di energie e che proprio la sua gigantesca vitalità gli abbia permesso di sentirsi così bene da concedersi qualche libertà ulteriore, come andare alle corse o fare una visita a sorpresa a un reggimento militare. L’annuncio della sua guarigione arriverà presto? C’è da sperarlo e le prospettive sembrano buone.