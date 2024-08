Villacidro: un viaggio tra panorami da sogno, misteri e streghe

Se amate la natura, i paesaggi mozzafiato e il mistero, allora dovete assolutamente visitare Villacidro. Ecco dove si trova.

Villacidro, che è un Comune sardo abitato da poco più di 13.000 abitanti, è senza dubbio uno dei borghi più belli d’Italia. Si tratta di un piccolissimo centro urbano, caratterizzato da una natura incontaminata e da un paesaggio senza eguali al mondo, la cui superficie si estende per circa 183 chilometri quadrati. La parte più alta, che raggiunge i 267 metri sul livello del mare, è invece costituita da una roccia antichissima.

Inoltre questo luogo straordinario della Sardegna fu addirittura elogiato in una poesia scritta da Gabriele D’Annunzio, durante una delle sue visite proprio a Villacidro. Scopriamo nel dettaglio tutte le sue caratteristiche.

Cosa vedere a Villacidro, il borgo della Sardegna ricco di natura e di misteri

Questo straordinario borgo – situato a sud della Sardegna, precisamente a 45 chilometri da Cagliari – è costituito da profonde valli, da numerose vette montuose e da una rigogliosa pianura. Al suo interno troviamo una moderna cittadina, che da secoli porta avanti con fierezza le sue antiche tradizioni agro pastorali.

Si tratta quindi di un luogo in cui la natura e le costruzioni umane del passato e dell’era moderna si fondono armoniosamente, generando un connubio senza eguali al mondo. Cosa possiamo vedere passeggiando tra le vie di Villacidro? Innanzitutto, dovremmo iniziare il nostro viaggio dalla bellissima Piazza dello Zampillo, poiché è il cuore pulsante del borgo.

Da lì partono infatti tutte le strade che progressivamente si ramificano sull’intero territorio comunale. Prima di iniziare il lungo cammino, dovreste però fermarvi qualche minuto ad ammirare la bellissima fontana con zampillo e la costruzione del Montegranatico, che dal 2003 è la sede del Civico Museo Archeologico Villa Leni. Quest’ultimo espone tantissimi reperti risalenti a varie epoche: dalla Preistoria fino all’alto Medioevo.

Nei vari quartieri del centro abitato troverete ovviamente altri musei di grandissimo valore, come ad esempio il Sa Potecarìa e il Museo d’arte e arredi sacri. E non solo, passeggiando tra le strade del borgo avrete anche la possibilità di osservare la Chiesa di Santa Barbara (costruita tra il XII e il XIV secolo), la Chiesa delle Anime Purganti del XII secolo e l’Oratorio di Nostra Signora del Rosario, la cui facciata è in stile gotico-catalano.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la natura rigogliosa e incontaminata, che circonda l’intero Comune. Il borgo è infatti caratterizzato da boschi, da cascate spettacolari e da parchi appositamente realizzati per affrontare escursioni a piedi o in bici. Villacidro è famoso anche per una leggenda che dice che un tempo i bambini erano minacciati da streghe durante la notte. Queste strane presenze – secondo gli antichi racconti – si insinuavano nelle stanze dei più piccoli per succhiare il loro sangue. Per questo motivo, oggi Villacidro è chiamato “il paese delle streghe”.