Meghan Markle inarrestabile: altro che attrice, ecco la novità che lascia a bocca aperta

Sposando il Principe Harry Meghan Markle ha dovuto rinunciare alla carriera d’attrice ma sta trovando una nuova strada: cos’ha deciso di fare.

Quando Harry annunciò che avrebbe sposato Meghan Markle, quasi nessuno in Italia sapeva chi fosse, se non coloro che avevano guardato la serie televisiva Suits, che era andata avanti per ben 8 stagioni con la partecipazione della Markle. Il ruolo di Rachel, assistente legale di un prestigioso studio di avvocati, aveva dato alla Markle una certa notorietà ma non le aveva mai permesso di spiccare il volo verso produzioni più prestigiose.

Molti malignarono quindi che essendo un’attrice con scarse possibilità, la Markle non aveva fatto un grande sacrificio rinunciando alla carriera per sposare il suo Principe. Sembra che avessero ragione: nel momento in cui Meghan ha deciso di tornare alla vita da privata cittadina, abbandonando dopo appena un anno il suo ruolo da royal, non è tornata alla TV.

Al contrario, sembra decisa a diventare una vera e propria imprenditrice, come aspirava già a fare quando lei e Harry tentarono di registrare il marchio commerciale Royal Sussex, operazione che fu impedita dalla Corona perché non permessa dalla legge inglese. Oggi però, libera dai vincoli reali, Meghan può dedicarsi a varie iniziative imprenditoriali, l’ultima delle quali ha a che fare con l’Africa.

Meghan Markle imprenditrice: funzionerà?

Se c’è una cosa su cui gran parte delle testate giornalistiche che hanno parlato della Markle sono d’accordo, è che le iniziative commerciali della Duchessa non sono andate quasi mai a buon fine. La sua collaborazione con Spotify, per esempio, è stata interrotta dopo una singola stagione del podcast Spotify, il quale a sua volta era un ripiego dopo che il podcast di coppia progettato con Harry non era mai nemmeno partito.

Più di recente Meghan aveva cominciato a lanciare un marchio di prodotti legati al lifestyle, al benessere e alla cucina ma pare si sia dovuta fermare per problemi burocratici che hanno rimandato il lancio di Americian Riviera Orchard a data da destinarsi.

Non stupisce quindi che Meghan abbia deciso di non partire da zero per la sua avventura imprenditoriale successiva. La Duchessa avrebbe infatti acquistato on line una borsa del marchio Cesta Collective e avrebbe poi deciso successivamente di diventare azionista di minoranza del brand che ha sede in Rwanda. Le borse del marchio sono infatti realizzate con intrecci di materiali vegetali realizzati a mano da donne rwandesi. Dopo aver fatto schizzare le vendite facendosi fotografare con una borsa del marchio, Meghan è entrata in contatto con le fondatrici e ha deciso di “adottare” il brand.