Oristano si illumina per Natale: mercatini e luci nel centro storico

Alle porte delle festività natalizie, Oristano si mobilita per accogliere i cittadini e i turisti con la luce e la gioia tipiche di questo periodo festivo.

Con l’ultimazione dei preparativi nelle strade del centro e nelle frazioni, la città è pronta a brillare e a trasformarsi in un vero e proprio villaggio natalizio. L’appuntamento con l’accensione delle luminarie è imminente, promettendo un’atmosfera incantata che conquisterà tutti.

L’allestimento del Villaggio di Natale è in corso e l’inaugurazione è prevista in piazza Eleonora per sabato 7 dicembre. Qui, adulti e bambini troveranno non solo decorazioni suggestive ma anche un mercatino natalizio composto da dodici casette. Tra queste, quattro saranno dedicate a diverse scenografie incantevoli legate al mondo di Babbo Natale. Dall’ufficio postale del famoso Santa, al salotto accogliente dove gli auguri prendono vita, passando per la cucina di Mamma Natale e il laboratorio degli elfi, ogni angolo del villaggio sarà immerso in una magica atmosfera.

Le otto casette rimanenti ospiteranno invece il tradizionale mercatino, dove si potranno trovare articoli unici, prodotti artigianali e specialità locali. Un’occasione eccezionale per fare acquisti e per conoscere meglio le eccellenze del territorio. Le belle luci, i profumi delle prelibatezze culinarie e la vivacità dei colori renderanno il mercatino un luogo imperdibile per chi ama il Natale.

Collaborazione e investimenti per festeggiare

Il programma di attività e intrattenimento natalizio è il frutto di una sinergia tra il Comune e il Centro commerciale naturale “Centro città Oristano”. Con un contributo di 46.900 euro da parte della Giunta, su proposta del sindaco Massimiliano Sanna e dell’assessore alla Cultura Luca Faedda, si punta a garantire un’offerta ricca e variegata, capace di attrarre visitatori e di supportare la comunità locale. La spesa complessiva per queste festività si attesta a 56.900 euro. È un investimento non solo per il Natale ma anche per valorizzare il centro storico di Oristano come cuore pulsante della vita sociale e commerciale.

Il sindaco Sanna ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione ritenendo fondamentale promuovere il clima di festa e opportunità anche nelle frazioni, per consentire a tutti di godere di quest’atmosfera magica. Attenzione e partecipazione non mancheranno così da creare un senso di comunità che unisce tutti in una sola celebrazione.

Eventi e animazione per un Natale indimenticabile

La stagione delle festività non si ferma all’accensione delle luminarie. Gli eventi e le animazioni sono previsti in gran quantità! Figuranti e artisti animeranno le quattro casette del villaggio e il centro città con spettacoli che incanteranno i più piccoli così come i grandi. Tra le altre attività di spicco, ci sarà “La carica degli elfi su ruote classiche”. Questa iniziativa coinvolgerà il Vespaclub e il Fiat 500 Club: gli elfi, aiutanti di Babbo Natale, gireranno per le vie del centro sui loro mezzi d’epoca, distribuendo caramelle e cioccolatini. Sarà un momento di pura gioia che porterà il sorriso sui volti dei bambini, stimolando un legame affettivo con le tradizioni natalizie.

Anche i cori cittadini si uniranno ai festeggiamenti, diffondendo melodie festive nell’aria. Non mancherà inoltre la presenza di superanimatori, che porteranno i volti dei personaggi più amati dai bambini. Insomma, Oristano promette di essere un palcoscenico di festeggiamenti e sorrisi durante le festività. Con tutto questo in arrivo, il Natale 2024 in città si preannuncia davvero speciale!