Sanremo 2025, è ufficiale: chi non ci sarà al Teatro Ariston

I Big di Sanremo 2025 sono stati annunciati da poco, ma ecco chi non ci sarà al Teatro Ariston. La notizia ha mandato in tilt il web.

Tra qualche mese milioni di italiani potranno assistere nuovamente alla kermesse canora più attesa dell’anno, e cantare con i concorrenti i tanti brani inediti interpretati. Stavolta la manifestazione musicale sarà condotta da Carlo Conti, arrivato nella città sanremese per sostituire Amadeus dopo ben 5 edizioni consecutive.

Proprio lui ha di recente annunciato tutti i Big che faranno quest’anno parte del Festival, e molti hanno subito notato l’assenza di alcuni personaggi.

Chi non ci sarà al Festival di Sanremo 2025

Il Festival musicale più famoso d’Italia sta per tornare, e ci sono già le prime indiscrezioni. Carlo Conti ha infatti recentemente annunciato i nomi dei Big dell’edizione 2025, e ai fan non è passata inosservata un’assenza già molto chiacchierata. Si tratta dei Jalisse che hanno nuovamente inviato due canzoni al presentatori ma che non sono stati selezionati, come accade ormai da diversi anni. Il famoso duo tenta, ormai da anni, di entrare nel cast dei Big di Sanremo ma pare che entrambi non riescano mai a convincere del tutto i diversi direttori artistici. Lo stesso è appunto accaduto quest’anno e lo si è saputo dopo che Conti ha dato l’annuncio ufficiale dei cantanti partecipanti a Sanremo 2025.

I due hanno così pubblicato un divertente video sui social, che li ha ritratti proprio nel momento in cui stavano ascoltando la lista dei nomi partecipanti al Festival della Canzone Italiana. Quando hanno appreso la loro assenza, hanno festeggiato brindando alla loro 28esima esclusione della loro carriera. “Non ci siamo neanche quest’anno, evvai!“, hanno detto i due artisti con due bottiglie di birra in mano, “Brindiamo, 28!“. Lo scorso anno i Jalisse sono saliti sul palco dell’Ariston per interpretare il brano Fiumi di parole in qualità di ospiti speciali. Le voci dicono quindi che forse potrebbe accadere lo stesso anche per questa edizione 2025.

Non resta quindi che attendere questo Festival per scoprire cosa succederà, anche se nel frattempo i fan non vedono già loro di vedere su quel famosissimo palco i loro beniamini esibirsi. Tra i Big annunciati da Carlo Conti ci sono infatti grandi ritorni come Elodie, Noemi, Francesca Michielin, Fedez e Giorgia, ma anche inaspettate novità come Sarah Toscano e Joan Thiele. Il Festival di Sanremo 2025 inizierà l’11 febbraio e si concluderà sabato 15 febbraio 2025. Milioni di italiani fremono e vogliono a tutti i costi saperne di più.