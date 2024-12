Le ultime modifiche del digitale terrestre: ecco perché non trovi questi canali

Digitale terrestre, ancora cambiamenti in arrivo. Potresti non trovare alcuni dei tuoi canali abituali. Ecco cosa succede.

La televisione è importante per gli anziani, perché offre compagnia e intrattenimento quotidiano. Per molte persone che vivono da sole è una finestra sul mondo. Così si sentono meno isolate. Con programmi informativi, film e spettacoli, la TV diventa uno strumento prezioso per mantenere il morale alto.

Oltre all’intrattenimento, la televisione è una fonte importante di informazione per gli anziani. Notiziari e programmi educativi consentono di rimanere aggiornati sugli eventi globali e locali. Questo supporto cognitivo aiuta anche a mantenere attiva la mente e ad alimentare la curiosità.

La televisione può essere uno strumento di apprendimento e stimolo. Con documentari, lezioni di cucina, o programmi culturali, gli anziani possono scoprire nuovi interessi o approfondire passioni.

Le innovazioni del digitale terrestre sono necessarie per mantenere un segnale di qualità, ma gli anziani non sanno perché un canale rischia di scomparire e qual è la procedura per farlo tornare in televisione. Ecco cosa fare!

Cambiamenti del digitale terrestre

L’introduzione dello standard DVB-T2 per il digitale terrestre, che sostituirà il DVB-T, permetterà una visione con maggiore definizione e una trasmissione più efficiente dei canali. Questo passaggio comporta l’aggiornamento degli apparecchi televisivi o l’uso di decoder compatibili per continuare a ricevere i segnali. È un cambiamento che punta a offrire una migliore esperienza visiva, con formati ad alta definizione (HD) e ultra alta definizione (4K).

È stata prevista una fase di transizione con incentivi per l’acquisto di dispositivi compatibili e campagne di informazione per guidare i cittadini. Questi cambiamenti sono dettati anche dalla necessità di liberare frequenze per le reti mobili 5G. Il digitale terrestre si evolve per restare al passo con le esigenze tecnologiche e garantire un servizio moderno ed efficiente. Ora un canale rischia di scomparire: ecco di quale parliamo.

Il canale è sparito: come risolvere

La notizia arriva da Everyeye. Una novità interessa il Mux DFree a livello nazionale, dove è stata rimossa la copia di Prima Free identificata come Uno TV, posizionata al numero 231 della piattaforma. Prima Free è disponibile al numero 170, dove viene trasmessa in MPEG-4 H.264 in definizione standard (SD).

A livello nazionale, un’altra novità riguarda il Mux Cairo Due, dove il canale Fishing TV è stato rinominato Italia Fishing TV, ma mantiene la numerazione alla posizione 441. Per non perdere queste modifiche, risintonizza il digitale terrestre e i canali compariranno di nuovo.