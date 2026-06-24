Veneto, Cassa Depositi e Prestiti investe oltre 7 miliardi in 3 anni per sviluppo territoriale

«Il futuro delle imprese passa anche da qui». Così ha esordito uno dei protagonisti del roadshow che Cassa depositi e prestiti e Confindustria hanno organizzato a Venezia. Tra calli e canali, l’appuntamento ha messo a fuoco un nodo cruciale: il rapporto tra istituzioni finanziarie e realtà produttive locali. In un momento segnato da incertezze economiche, il dialogo diretto e le proposte concrete sono diventati strumenti indispensabili per sostenere le aziende. Venezia, con la sua storia millenaria di commercio e innovazione, ha fatto da sfondo perfetto a questo confronto, un ponte tra passato e futuro.

Venezia, banco di prova per il dialogo tra Cdp e le imprese locali

La scelta di Venezia non è casuale. La città lagunare ospita un tessuto produttivo variegato, fatto di imprese artigiane, tecnologiche e turistiche, tutte alle prese con le pressioni dell’economia globale. Nel corso della giornata, i rappresentanti di Cdp hanno illustrato le diverse possibilità di finanziamento a disposizione. Le aziende hanno avuto modo di presentare i loro progetti, discutere di investimenti e innovazione, e ottenere risposte chiare su strumenti come prestiti agevolati, garanzie e partnership. Il dialogo diretto ha aiutato a sciogliere dubbi e a velocizzare l’accesso ai capitali.

L’attenzione maggiore è stata riservata alle piccole e medie imprese, vero cuore dell’economia veneziana. Sono state messe in luce le agevolazioni per chi investe in sostenibilità ambientale e digitalizzazione. Cdp ha inoltre presentato programmi pensati per il rilancio post-pandemia, con misure mirate a sostenere la ripresa e a consolidare le attività. Il confronto con Confindustria ha favorito lo scambio di esperienze e lo sviluppo di sinergie tra aziende e istituzioni.

Finanziamenti e strategie per crescere: le richieste delle imprese

Nel corso degli interventi è emersa con forza la questione dell’accesso al credito. Le imprese veneziane hanno fatto presente le loro esigenze: liquidità immediata, strumenti per modernizzare la produzione e rafforzare la presenza sui mercati esteri. Cdp ha ribadito il suo ruolo chiave come intermediario nei finanziamenti pubblici e privati, mettendo a disposizione risorse a condizioni vantaggiose.

La strategia di Cdp punta inoltre a sostenere i settori trainanti dell’economia locale, come il turismo culturale e l’industria manifatturiera. Sono state illustrate nel dettaglio le opportunità di investimento, con particolare attenzione a progetti innovativi e sostenibili, che includono iniziative per l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile.

Il confronto ha messo in evidenza anche l’importanza di una gestione trasparente e rigorosa dei fondi pubblici destinati alle imprese, soprattutto in un momento economico così delicato. La collaborazione tra Cdp e Confindustria vuole rendere più semplici e chiari gli strumenti finanziari, snellire la burocrazia e stimolare investimenti a medio e lungo termine.

Venezia e il suo ruolo nell’economia regionale: il roadshow che fa la differenza

Venezia è un punto di riferimento fondamentale per l’economia del Nordest. Il suo porto, la tradizione artigiana e il turismo culturale muovono un indotto importante. Il roadshow ha mostrato come un sostegno economico mirato possa tradursi in una ripresa concreta e duratura per molte imprese. Le aziende hanno ribadito la necessità di un supporto continuo e di un dialogo più stretto con gli enti finanziatori.

Oltre agli incontri ufficiali, sono stati organizzati momenti di confronto informale, che hanno favorito la nascita di reti collaborative tra imprenditori e operatori finanziari. Questi rapporti sono fondamentali per affrontare le difficoltà del mercato puntando su innovazione e competitività.

La presenza di Cdp e Confindustria a Venezia conferma l’attenzione verso i territori, uno dei pilastri della politica economica italiana per il 2024. Sostenere direttamente le imprese locali, in tutte le sue forme, è una leva fondamentale per far crescere l’economia e creare posti di lavoro qualificati in regione.

Il roadshow si conferma così un’occasione di ascolto e confronto, ma anche uno strumento concreto per rafforzare i finanziamenti e accompagnare lo sviluppo delle imprese veneziane. L’appuntamento, che toccherà altre città, rappresenta una tappa importante nelle strategie di rilancio economico a livello nazionale.