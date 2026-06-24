Gianni Alemanno esce da Rebibbia: “Con Vannacci la vera speranza della politica italiana”

Il cancello di Rebibbia si è aperto, e Gianni Alemanno è uscito tra gli applausi di un centinaio di sostenitori. A Roma, quel momento ha pesato come una pietra, densa di emozioni contrastanti. “Uno di noi”, gridavano in coro, mentre lui avanzava con lo sguardo fisso, deciso. Non era solo un ritorno: era un segnale, una promessa di cambiamento. L’ex sindaco della Capitale non nascondeva nulla, la sua intenzione era chiara. Davanti a lui, nuove sfide da affrontare, alleanze da costruire, e una strada tutta da percorrere.

Il ritorno di Alemanno: parole di rottura e impegno

Appena fuori dal carcere, Alemanno non ha perso tempo e ha detto a chiare lettere di voler “cambiare veramente e in profondità”. Non è intenzionato a tornare ai vecchi schemi della politica, ma punta a un percorso “controcorrente”, fuori dai soliti binari. Tra i presenti si sentiva il sostegno, con cori che lo spronavano a non mollare.

L’ex sindaco ha messo nel mirino la burocrazia statale, definendola lenta e incapace di gestire situazioni complesse, compreso il sistema carcerario. La sua esperienza dentro Rebibbia gli ha dato uno sguardo diretto e critico sulla realtà delle carceri italiane. Alemanno ha anche annunciato un’alleanza politica con Carlo Vannacci, che ha definito “la persona che rompe gli schemi” e una proposta per una “prospettiva diversa” nella politica italiana.

Niente candidature, solo esperienza da mettere a disposizione

Nonostante il ritorno in scena, Alemanno ha chiarito che non si candiderà a nessuna carica istituzionale. Non punta più a ruoli come sindaco o altri incarichi formali. Ha ribadito più volte che vuole soltanto mettere a disposizione la sua esperienza, offrire capacità analitiche e idee senza cercare poltrone.

Il suo ruolo sarà quello di “servire”, di condividere quanto ha imparato negli anni senza ambizioni personali di potere. Una posizione netta e diversa dal solito, che punta più al contributo concreto e al confronto che alla conquista di posizioni di comando.

La nuova alleanza con Vannacci: un segnale di speranza per la politica

Alemanno ha poi raccontato di un incontro in programma con Vannacci, uno scambio di idee previsto proprio per quella giornata e una cena insieme la sera. La loro collaborazione nasce dalla voglia di proporre un cambiamento vero nel panorama politico italiano, anche se su alcuni temi non sono completamente d’accordo.

Alemanno ha definito Vannacci “il volto nuovo e la speranza” per la politica del Paese, sottolineando l’urgenza di rinnovamento e riforme. Questa intesa punta sull’innovazione e sulla rottura degli schemi tradizionali, temi che l’ex sindaco ha messo al centro fin dal suo primo discorso. Una collaborazione da seguire con attenzione, in un momento in cui la politica italiana sembra bloccata in logiche ripetitive e giochi di potere consolidati.