Gianandrea Muià svela il fascino dei giochi di ruolo: tra draghi, dadi e creatività senza confini

Quante volte, da bambini, un semplice bastone si è trasformato in una spada pronta a combattere draghi? O una stanza qualunque ha preso le sembianze di un castello incantato? Il gioco del “facciamo finta che” è questo: un attimo magico in cui la realtà si piega alla fantasia senza bisogno di regole. I bambini diventano registi, attori e spettatori allo stesso tempo, dando vita a mondi e storie inventate sul momento, dove tutto è possibile.

Perché il “facciamo finta che” è importante per la crescita

Il gioco del “facciamo finta che” non è solo un passatempo: è una tappa fondamentale nello sviluppo dei bambini, soprattutto dal punto di vista mentale ed emotivo. Quando un bambino crea situazioni, personaggi o ambientazioni, sta allenando il pensiero simbolico, che è alla base dell’apprendimento. Questo tipo di gioco aiuta a sviluppare l’intelligenza, a migliorare la capacità di risolvere problemi e ad aumentare l’empatia, dando al bambino la possibilità di esplorare emozioni diverse e punti di vista altrui senza rischi.

Nel corso di queste finzioni, i bambini imparano a decidere da soli e a adattarsi a situazioni che cambiano. Inventare una storia significa anche assumere ruoli sociali, capire regole non dette e riconoscere rapporti di forza. Così, il gioco insegna le basi della convivenza e della collaborazione, che poi si riflettono nei loro rapporti quotidiani.

Insegnanti ed educatori approfittano spesso di questi momenti per osservare le capacità che stanno emergendo e per creare un ambiente stimolante. Basta poco, una scatola, un telo o qualche bambola, per far scattare la voglia di partecipare e comunicare tra i bambini. Il “facciamo finta che” accompagna così la crescita in modo naturale, senza bisogno di strumenti complicati o regole rigide.

Un gioco senza tempo, radicato in tutte le culture

Il gioco simbolico non è una moda recente né limitata a un solo posto: si trova in ogni cultura da sempre. Testimonianze storiche mostrano che anche nei tempi antichi i bambini inventavano storie e scenari per capire il mondo intorno a loro. Questo dimostra quanto il “facciamo finta che” sia una parte profonda della natura umana, uno strumento per imparare e socializzare.

Con gli anni e l’arrivo della tecnologia, questo tipo di gioco si è trasformato. Oggi si intreccia con videogiochi e altri intrattenimenti digitali che offrono mondi complessi e interattivi, ma spesso a scapito della spontaneità del bambino. Il rischio è che la creatività venga schiacciata da scenari già decisi, limitando la capacità di risolvere problemi o di adattarsi.

Famiglie e scuole oggi devono trovare il giusto equilibrio tra tecnologia e giochi liberi, senza schemi. Promuovere momenti di gioco aperto aiuta a tenere viva quella libertà mentale e quella fantasia che nessun dispositivo elettronico può sostituire completamente.

Quando il “facciamo finta che” diventa terapia

Nel campo della psicologia infantile e nelle terapie per bambini con bisogni speciali, il gioco simbolico è uno strumento prezioso. Attraverso la finzione, gli specialisti possono osservare senza forzare, in modo naturale, come i piccoli si comportano e si esprimono. Interpretare ruoli diversi aiuta spesso a superare paure, ansie o traumi, in un ambiente protetto.

Questo metodo è utile anche per migliorare la comunicazione, le abilità sociali e motorie di bambini con difficoltà di sviluppo o di apprendimento. Il gioco diventa un mezzo per favorire l’interazione, stimolare la motivazione e ottenere progressi concreti. L’atmosfera libera e inventata abbassa le barriere, favorendo apertura e integrazione di nuove capacità.

Molte ricerche confermano l’efficacia di queste tecniche, dimostrando che il “facciamo finta che” non è solo un semplice gioco infantile, ma una risorsa vera e propria per la crescita emotiva e cognitiva, anche quando il bambino deve affrontare sfide particolari.

Un gioco semplice, dunque, che nasconde un valore profondo e durevole, pronto a cambiare e adattarsi alle esigenze di ogni bambino.