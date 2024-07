Sardegna, sentieri trekking vista mare: i percorsi più per chi ama camminare nella natura

Per chi ama camminare l’ideale è una vacanza in Sardegna. Non mancano i sentieri per fare trekking con una splendida vista mare.

In estate c’è chi sogna di passare tre mesi sotto l’ombrellone in riva al mare e chi invece vorrebbe approfittarne per fare trekking nella natura. La buona notizia è che c’è una meta che è perfetta per unire queste due attività e si tratta della Sardegna. Da un lato ci sono spiagge splendide per chi vuole prendere il sole e dall’altro non mancano i sentieri da percorrere lungo la costa.

Il panorama che si può ammirare lungo le vecchie mulattiere ha un che di selvaggio, con gli arbusti della macchia mediterranea ai lati e la costa frastagliata. Ma si possono trovare anche angoli nascosti che sembrano usciti da una fiaba, sbucando su insenature dalle acque turchesi. Dipende dal sentiero che si sceglie fra tutti quelli possibili, che sono decine.

I sentieri vista mare per chi ama camminare

Per chi non è molto allenato e vorrebbe partire con un percorso semplice c’è il sentiero delle dune di Porto Ferro. Si può percorrere sia con la moutain bike che a piedi, e si snoda all’interno di un bosco di pino domestico e palma nana per circa 3 chilometri, a parte l’ultimo tratto che invece è una strada carrabile. Volendo è possibile andarci a cavallo se si ha un po’ di esperienza.

Un percorso perfetto per il trekking è quello delle 100 torri – (sardegnaoggi.it)Se esistono percorsi adatti a tutti, gli appassionati di trekking non avranno il tempo di annoiarsi grazie al cammino delle 100 torri. Si snoda lungo tutta l’isola per più di 1.200 km e prende il nome dalle torri che segnano le varie tappe, in tutto 105. In genere si parte da Cagliari dove bisogna scegliere fra il Cammino Orientale e quello Occidentale.

Se si opta per quello orientale si procederà in mezzo alla macchia mediterranea per poco meno di 600 km, mentre verso ovest si potranno visitare le lagune scenografiche dell’isola. Il sentiero non si allontana mai dal mare più di 2 chilometri, permettendo di godersi un panorama unico dall’alto della costa. Per i più avventurosi c’è anche il percorso chiamato Costa delle miniere.

Percorrendolo si può passare attraverso siti archeologici e squarci nella roccia tra cui la Galleria Herny, un’ex miniera lunga più di 1.000 metri. In tutto è lungo 10 chilometri e richiede circa 7 o 8 ore di cammino dato che presenta dei passaggi insidiosi adatti a escursionisti esperti. Lungo le gallerie si aprono infatti degli strapiombi che affacciano direttamente sul mare.