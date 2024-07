Oroscopo, questo segno riceverà una batosta in amore: si prospetta un mese difficile

La ruota della fortuna gira per tutti. L’Oroscopo non preannuncia nulla di buono: un segno dovrà confrontarsi con una delusione d’amore.

L’influenza dei moti e dei pianeti può implicare una maggiore positività – o, in tal caso, negatività – rispetto alla nostra quotidianità. Parleremo in questa sede di amore, riferendoci in particolare ad un segno d’aria, riconosciuto come uno dei più sensuali dello zodiaco insieme al Toro.

La sua ricerca di armonia talvolta si traduce in mania del controllo e rifiuto del prossimo. Due conseguenze, queste, che vanno poco d’accordo con il legami romantici. E se nei mesi precedenti il partner ha mostrato pazienza ed accondiscendenza, questa volta potrebbe rinfacciare quanto accaduto durante i momenti di condivisione. Non potrete fuggire: è necessario comprendere i propri sbagli, se si vuole costruire qualcosa di sano, forte e soprattutto duraturo.

Oroscopo, si preannuncia un’estate amara

I nati tra il 23 settembre ed il 22 ottobre dovranno correre ai ripari. Si prospetta un mese difficile per il segno della Bilancia. Parliamo di figure abituate a mantenere il controllo di qualsiasi situazione, in modo da evitare che input negativi influenzino sfavorevolmente la loro quotidianità. Armonia e ricerca della bellezza possono trasformarsi in pilastri di condanna, soprattutto laddove insorgano imprevisti e conflittualità. I nati sotto questo segno tendono ad interrompere bruscamente le discussioni – dandosi spesso ragione e zittendo il partner – onde evitare la degenerazione del confronto.

Questo atteggiamento potrebbe però, a lungo andare, svilire l’interlocutore. Talvolta saccenti, altrettanti incapaci di ammettere di aver sbagliato, i bilancini dovranno mettersi l’anima in pace. L’Oroscopo prospetta delle settimane particolarmente difficili dal punto di vista sentimentale. Tanto per i felicemente fidanzati, quanto per i single in cerca dell’anima gemella. Questi ultimi tenteranno il tutto per tutto con qualche appuntamento organizzato, senza tuttavia concretizzare nulla. Potrebbero soffrire di noia e rassegnazione, percependo come insulse e superficiali le personalità con le quali si frequenteranno.

Per i fidanzati sarà ancora peggio. Il mese di luglio sarà caratterizzato da un intenso confronto tra partner. I nati sotto il segno della Bilancia dovranno tirare le somme e capire se il proprio fidanzato/fidanzata sia la persona adatta a far parte della loro vita e della loro quotidianità. Nei giorni precedenti si è espressa a priori qualche perplessità ed insoddisfazione, ma qualsiasi tipo di confronto necessita di comprensione. Sarà doveroso lasciar andare l’indole pretenziosa ed aprire la mente, in modo che l’anima gemella si senta accolta nella sua umana diversità.