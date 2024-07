Anticipazioni Beautiful: muore il personaggio storico? Un infarto potrebbe essere fatale

Le prossime puntate di Beautiful si preannunciano esplosive, con colpi di scena a ripetizione: ecco le ultime anticipazioni

Uno dei personaggi storici della celebre soap sarà messo a dura prova. Sarà colpito da un infarto improvviso e questo evento scombussolerà le trame della soap che appassiona i telespettatori di tutto il mondo.

Tra i grattacieli di Los Angeles, nelle stanze dell’azienda di moda più famosa della TV, la Forrester Creations, ne succederanno delle belle. Ecco cosa annunciano le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful.

Anticipazioni Beautiful, incredibile colpo di scena: era un piano per incastrare Sheila

Sheila Carter si trova al centro di un inganno orchestrato da Bill Spencer e Ridge Forrester, in collaborazione con l’FBI. Mentre la tensione sale, un infarto potrebbe cambiare tutto, e intanto le dinamiche amorose tra Hope, Thomas, Brooke e Taylor aggiungono ulteriore pepe alla storia.

Bill Spencer, apparentemente uscito di senno, si rivela invece parte di un elaborato piano per incastrare Sheila Carter. Con l’aiuto di Ridge e dell’FBI, Bill finge di avere una relazione sentimentale con Sheila, guadagnandosi la sua fiducia e facendole credere di essere disposto a tradire la sua famiglia pur di garantirle la libertà. Questo gioco di inganni culmina in una proposta di matrimonio, spingendo Sheila a confessare un vecchio crimine irrisolto: l’omicidio di Lance Day.

Nei primi anni 2000, Sheila orchestrò un piano per far mettere sua figlia Mary insieme a Rick Forrester, utilizzando Lance per drogare Amber Moore. Quando Lance minacciò di rivelare tutto, Sheila lo uccise liberando uno sciame di api nel suo appartamento. Ora Bill ha in mano la confessione registrata di Sheila e chiama Ridge per informarlo che il piano ha avuto successo.

Tuttavia, Sheila scopre la verità ascoltando la telefonata di Bill e, furiosa, lo attacca, cadendo dalla balconata. Nonostante la caduta, Sheila riesce a fuggire, rifugiandosi da Deacon. La donna chiede a Deacon di scappare con lei, ma lui, pur dichiarando il suo amore, prende tempo aspettando l’arrivo delle forze dell’ordine. Quando Sheila scopre il coinvolgimento di Deacon nel piano, il suo cuore non regge: un infarto la colpisce mentre cerca di fuggire, crollando nel vicolo dove aveva sparato a Finn e Steffy.

In ospedale, Sheila viene presa in consegna da Li Finnegan, che preferirebbe vederla morta per il dolore causato alla sua famiglia. Tuttavia, Finn, fedele al suo giuramento di medico, interviene per rianimare sua madre biologica, nonostante la contrarietà di Li. Steffy assiste alla scena, comprendendo il difficile dovere morale di Finn.

Nel frattempo, a Villa Forrester, Ridge organizza una riunione familiare per svelare il piano messo in atto con Bill e l’FBI. Brooke, Taylor, Katie e Stephen Logan scoprono i dettagli, con Katie che ringrazia Bill con un bacio. Mentre Bill si riconcilia con i suoi figli, disgustati dal fatto che abbia dovuto avere una relazione con Sheila. Ridge informa Steffy e Finn della riuscita del piano.

Brooke e Taylor, nel frattempo, riaffermano il loro patto di amicizia, decidendo di non lasciare che Ridge interferisca nella loro nuova relazione. Mentre discutono, Hope e Liam affrontano nuove tensioni a causa della crescente attrazione della ragazza per Thomas.