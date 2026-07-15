Crosetto: Nuova missione internazionale in Libano oltre Unifil, possibile ruolo attivo USA

Nel sud del Libano, la missione internazionale Unifil si trova a un crocevia delicato. Gli Stati Uniti stanno valutando un cambio di passo, che non significa solo restare, ma agire diversamente, con regole e tattiche nuove. Dietro questa mossa c’è la consapevolezza di un terreno più insidioso, dove la stabilità è fragile e ogni passo può accendere tensioni. Hezbollah resta l’ombra costante, pronta a trasformare la deterrenza in scontro aperto. L’equilibrio è sottile, e il rischio di una escalation torna a farsi concreto, scuotendo l’intera regione.

Missione Unifil, verso un cambio di passo sotto l’influenza Usa

L’attuale missione Unifil, nata per monitorare il cessate il fuoco tra Israele e Libano e prevenire nuovi scontri, potrebbe cambiare pelle se gli Stati Uniti decidessero di giocare un ruolo più diretto. Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha fatto capire che si sta valutando un tipo di missione più “aggressiva”, con capacità operative rafforzate e regole d’ingaggio più flessibili. Un taglio molto diverso da quello attuale, che molti ritengono troppo limitato e spesso inefficace nei momenti di crisi.

Un intervento più deciso richiederebbe poteri militari importanti, simili a quelli visti in Afghanistan, dove le forze internazionali hanno agito con una maggiore libertà. Ma questa strada è piena di insidie. Cambiare approccio senza una strategia chiara rischia di far scivolare rapidamente verso uno scontro diretto con gruppi armati come Hezbollah. La missione, in realtà, dovrebbe continuare a contenere le tensioni e a giocare un ruolo di deterrenza. L’idea di un modello “afghano” in Libano fa temere un impegno più militare e meno diplomatico.

Hezbollah e la sfida di mantenere l’equilibrio tra pace e rischio di guerra

In Libano, Hezbollah è uno degli attori più importanti e complessi. Politicamente forte e militarmente ben armato, rappresenta una realtà con cui è impossibile non fare i conti. La presenza di una forza internazionale non deve diventare un motivo per uno scontro aperto, ma piuttosto un argine contro l’escalation. Crosetto ha ribadito che “nessuno vuole la guerra con Hezbollah”, e per questo la missione deve essere solida e credibile.

Il problema nasce quando la missione appare debole o incapace di reagire a violazioni del cessate il fuoco. Questo mette a rischio la sua stessa funzione di deterrenza. Se perde forza e autorevolezza, le fazioni libanesi potrebbero sentirsi autorizzate a ignorare gli accordi e a ricorrere alle armi. È un gioco delicato, in cui ogni passo falso può trasformare un tentativo di pace in un fuoco che rischia di divampare.

Diritto internazionale, il confine da non superare

Un nodo cruciale riguarda il rispetto delle norme internazionali. Qualsiasi modifica nelle regole d’ingaggio o nelle capacità operative deve restare dentro i limiti del diritto internazionale, per evitare ripercussioni diplomatiche e perdere il sostegno globale. Crosetto ha sottolineato che il modello più operativo dovrà comunque mantenere un legame saldo con le regole riconosciute a livello internazionale, senza oltrepassare confini che potrebbero mettere a repentaglio la legittimità dell’intera missione.

Trovare questo equilibrio è essenziale per non far scivolare la missione verso un ruolo aggressivo o percepito come minaccia da alcuni attori. Ogni mossa deve essere approvata dalla comunità internazionale, in modo da garantire la legittimità e prevenire pericolose derive diplomatiche.

Nei prossimi mesi si deciderà il futuro di questa missione. Il Libano resta un terreno delicato, dove servono risposte calibrate e un equilibrio fragile che non ammette errori. Gli Stati Uniti avranno un ruolo centrale, ma anche l’Europa dovrà saper coniugare realismo geopolitico e impegno per la pace in una regione da sempre instabile.