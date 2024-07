La Promessa, anticipazioni: Margarita medita vendetta e la confessione di Feliciano, guai in vista

Anticipazioni de La Promessa: Margarita vorrà vendicarsi per la morte di suo marito, mentre Feliciano rivelerà tutta la verità.

La Promessa nelle ultime puntate ha portato in scena la morte di Fernando. L’uomo ha avuto un attacco di cuore mentre stava discutendo con Cruz, ma la marchesa invece di aiutarlo ha preferito vendicarsi, lasciandolo morire. Doveva infatti somministrargli la pillola che gli era stata prescritta dal medico, ma dopo alcuni secondi di titubanza, ha posato il medicinale nella tasca della giacca di suo cognato.

Tutti sono impegnati con il funerale del marchese che, come ha deciso Margarita, non vedrà arrivare altri ospiti, oltre i membri della famiglia. Abel continua a mostrarsi decisamente preso da Jana, ma ha notato in lei qualcosa di strano. Dopo averla vista abbracciata a Manuel e dopo aver trovato un suo ritratto fatto dall’amico, ha capito che tra i due c’è realmente qualcosa. Non si è dato per vinto e ha subito iniziato a indagare, facendo domande alla servitù. Ma nelle prossime puntate ci saranno nuovi sviluppi: Margarita non si fermerà davanti a nulla, mentre Feliciano si lascerà andare ad un’inaspettata confessione.

La Promessa, anticipazioni: un dettaglio insospettisce Margarita, Feliciano rivela tutto a Teresa

Nelle prossime puntate de La Promessa Margarita, parlando con Martina, le dirà di avere dei sospetti sulle circostanze che hanno portato alla morte di suo padre. Ha infatti ritrovato il medicinale di Fernando in una tasca della giacca diversa da quella in cui abitualmente l’uomo riponeva le sue pillole. È quindi convinta che dietro la sua scomparsa ci sia la mano di qualcuno e giurerà vendetta.

La vedova non si fermerà davanti a nulla e farà di tutto pur di scoprire quello che è successo quel tragico giorno. Feliciano, invece, dopo aver raccontato a Teresa di essere stato lui a rapire il bambino di Pia e portarlo nel convento, avrà modo di parlare di nuovo con la donna. Le spiegherà infatti quanto accaduto quella notte, dato che da quando le ha rivelato la verità la domestica si è completamente allontanata. Non vuole perderla e per questo le darà ulteriori spiegazioni sulla vicenda.

Jimena confesserà ad Abel di non essere mai stata incinta ma gli chiederà di nascondere il suo segreto in cambio di una grossa somma di denaro. Il medico accetterà ed entrambi continueranno a portare avanti la finta gravidanza. In seguito il dottore si confiderà con Manuel e gli racconterà della cena con Jana, mostrandosi parecchio entusiasta. Quest’ultima, invece, parlando con Curro, gli confesserà della scomparsa di Ramona. Non possono però dare l’allarme per non svelare il loro legame con la donna.